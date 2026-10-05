https://1prime.ru/20261005/moshenniki-873959337.html

Эксперт предупредил о мошенниках, маскирующихся под сотрудников поликлиник

Эксперт предупредил о мошенниках, маскирующихся под сотрудников поликлиник - 05.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о мошенниках, маскирующихся под сотрудников поликлиник

Мошенники придумали новую схему обмана и в сезон простуды начали маскироваться под сотрудников поликлиник, сообщил доцент Финансового университета при... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T18:21+0300

2026-10-05T18:21+0300

2026-10-05T18:21+0300

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россия

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему обмана и в сезон простуды начали маскироваться под сотрудников поликлиник, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. "Теперь они (мошенники - ред.) маскируются под сотрудников поликлиник. Человеку на почту или в мессенджер приходит сообщение с "заботливым" предложением записаться на бесплатную вакцинацию от актуальных штаммов гриппа 2026 года. Чтобы жертва точно обратила внимание, используют заманчивые фразы: "пройдите без очереди в удобное время", "забронируйте дефицитную импортную вакцину" или "осталось всего десять слотов на ваш район", - сказал NEWS.ru Щербаченко. По словам доцента, к письму может быть прикреплена фишинговая ссылка, которая имитирует официальный сайт Госуслуг. Эксперт рекомендовал проверять адрес интернет-страницы в строке браузера и записываться к врачу только через официальные государственные сервисы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мошенники, россия