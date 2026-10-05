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Эксперт предупредил о мошенниках, маскирующихся под сотрудников поликлиник - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Мошенничество
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Эксперт предупредил о мошенниках, маскирующихся под сотрудников поликлиник
Эксперт предупредил о мошенниках, маскирующихся под сотрудников поликлиник - 05.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о мошенниках, маскирующихся под сотрудников поликлиник
Мошенники придумали новую схему обмана и в сезон простуды начали маскироваться под сотрудников поликлиник, сообщил доцент Финансового университета при... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:21+0300
2026-10-05T18:21+0300
мошенничество
общество
мошенники
россия
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему обмана и в сезон простуды начали маскироваться под сотрудников поликлиник, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. "Теперь они (мошенники - ред.) маскируются под сотрудников поликлиник. Человеку на почту или в мессенджер приходит сообщение с "заботливым" предложением записаться на бесплатную вакцинацию от актуальных штаммов гриппа 2026 года. Чтобы жертва точно обратила внимание, используют заманчивые фразы: "пройдите без очереди в удобное время", "забронируйте дефицитную импортную вакцину" или "осталось всего десять слотов на ваш район", - сказал NEWS.ru Щербаченко. По словам доцента, к письму может быть прикреплена фишинговая ссылка, которая имитирует официальный сайт Госуслуг. Эксперт рекомендовал проверять адрес интернет-страницы в строке браузера и записываться к врачу только через официальные государственные сервисы.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
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общество , мошенники, россия
Мошенничество, Общество , МОШЕННИКИ, РОССИЯ
18:21 05.10.2026
 
Эксперт предупредил о мошенниках, маскирующихся под сотрудников поликлиник

Щербаченко: мошенники предлагают записаться на бесплатную вакцинацию по фишинговой ссылке

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему обмана и в сезон простуды начали маскироваться под сотрудников поликлиник, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Теперь они (мошенники - ред.) маскируются под сотрудников поликлиник. Человеку на почту или в мессенджер приходит сообщение с "заботливым" предложением записаться на бесплатную вакцинацию от актуальных штаммов гриппа 2026 года. Чтобы жертва точно обратила внимание, используют заманчивые фразы: "пройдите без очереди в удобное время", "забронируйте дефицитную импортную вакцину" или "осталось всего десять слотов на ваш район", - сказал NEWS.ru Щербаченко.
По словам доцента, к письму может быть прикреплена фишинговая ссылка, которая имитирует официальный сайт Госуслуг. Эксперт рекомендовал проверять адрес интернет-страницы в строке браузера и записываться к врачу только через официальные государственные сервисы.
 
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