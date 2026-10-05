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Red Wings рассматривает запуск прямых рейсов из Москвы на остров Лангкави
Red Wings рассматривает запуск прямых рейсов из Москвы на остров Лангкави - 05.10.2026, ПРАЙМ
Red Wings рассматривает запуск прямых рейсов из Москвы на остров Лангкави
Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") рассматривает запуск прямых рейсов из Москвы на малайзийский остров Лангкави, необходимые допуски для этого есть,... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:56+0300
2026-10-05T17:56+0300
2026-10-05T17:56+0300
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туризм
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") рассматривает запуск прямых рейсов из Москвы на малайзийский остров Лангкави, необходимые допуски для этого есть, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее в понедельник малайзийский министр туризма, искусств и культуры Тионг Кинг Синг сообщил РИА Новости, что в Малайзии рассчитывают на запуск авиасообщения с Россией.
"Red Wings рассматривает возможность открытия чартерных рейсов из аэропорта Москвы на остров Лангкави уже летом 2027 года… Допуск на выполнение полетов по данному направлению у авиакомпании имеется", - сообщили в авиакомпании.
Также в Red Wings отметили, что перелеты планируется выполнять в партнерстве с туроператорами при поддержке Министерства туризма, искусств и культуры Малайзии.
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бизнес, туризм, москва, малайзия, red wings
Бизнес, Туризм, МОСКВА, МАЛАЙЗИЯ, Red Wings
Red Wings рассматривает запуск прямых рейсов из Москвы на остров Лангкави
Авиакомпания Red Wings рассматривает запуск прямых рейсов из Москвы на остров Лангкави
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") рассматривает запуск прямых рейсов из Москвы на малайзийский остров Лангкави, необходимые допуски для этого есть, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее в понедельник малайзийский министр туризма, искусств и культуры Тионг Кинг Синг сообщил РИА Новости, что в Малайзии рассчитывают на запуск авиасообщения с Россией.
"Red Wings рассматривает возможность открытия чартерных рейсов из аэропорта Москвы на остров Лангкави уже летом 2027 года… Допуск на выполнение полетов по данному направлению у авиакомпании имеется", - сообщили в авиакомпании.
Также в Red Wings отметили, что перелеты планируется выполнять в партнерстве с туроператорами при поддержке Министерства туризма, искусств и культуры Малайзии.