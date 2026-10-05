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Налоговая нагрузка в Италии во II квартале выросла до 43,5%
Налоговая нагрузка в Италии во II квартале выросла до 43,5% - 05.10.2026, ПРАЙМ
Налоговая нагрузка в Италии во II квартале выросла до 43,5%
Налоговая нагрузка в Италии во втором квартале текущего года выросла до 43,5%, увеличившись на 0,5 процентного пункта в годовом выражении, сообщил Национальный... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:43+0300
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2026-10-05T15:43+0300
мировая экономика
италия
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РИМ, 5 окт – ПРАЙМ. Налоговая нагрузка в Италии во втором квартале текущего года выросла до 43,5%, увеличившись на 0,5 процентного пункта в годовом выражении, сообщил Национальный институт статистики Istat.
"Налоговая нагрузка составила 43,5%, увеличившись на 0,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - говорится в сообщении.
При этом в четвертом квартале прошлого года этот показатель достигал 51,4%, а в четвертом квартале позапрошлого - 52,2%.
Располагаемый доход домохозяйств во втором квартале вырос на 0,4% по сравнению с предшествовавшим кварталом, тогда как потребление увеличилось на 1,7%. Покупательная способность семей сократилась на 0,9% при росте неявного дефлятора потребления на 1,4%. Это характеристика отражает изменение цен на товары и услуги, потребляемые домохозяйствами.
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мировая экономика, италия
Мировая экономика, ИТАЛИЯ
Налоговая нагрузка в Италии во II квартале выросла до 43,5%
Istat: налоговая нагрузка в Италии во II квартале выросла до 43,5%
РИМ, 5 окт – ПРАЙМ. Налоговая нагрузка в Италии во втором квартале текущего года выросла до 43,5%, увеличившись на 0,5 процентного пункта в годовом выражении, сообщил Национальный институт статистики Istat.
"Налоговая нагрузка составила 43,5%, увеличившись на 0,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - говорится в сообщении.
При этом в четвертом квартале прошлого года этот показатель достигал 51,4%, а в четвертом квартале позапрошлого - 52,2%.
Располагаемый доход домохозяйств во втором квартале вырос на 0,4% по сравнению с предшествовавшим кварталом, тогда как потребление увеличилось на 1,7%. Покупательная способность семей сократилась на 0,9% при росте неявного дефлятора потребления на 1,4%. Это характеристика отражает изменение цен на товары и услуги, потребляемые домохозяйствами.