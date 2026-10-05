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Минфин и бизнес нашли компромисс по налогу на сверхдоходы, заявил Силуанов

Минфин и бизнес нашли компромисс по налогу на сверхдоходы, заявил Силуанов - 05.10.2026, ПРАЙМ

Минфин и бизнес нашли компромисс по налогу на сверхдоходы, заявил Силуанов

Минфин РФ проводил встречу с бизнесом и обсуждал введение налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний, в этом вопросе найден компромисс, сообщил... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:15+0300

2026-10-05T15:15+0300

2026-10-05T15:15+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ проводил встречу с бизнесом и обсуждал введение налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний, в этом вопросе найден компромисс, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Силуанову сообщала, что союз выразил несогласие с законопроектом о введении налога на сверхдоходы. "Мы на самом деле очень хорошую работу провели, встретились с бизнесом и нашли компромисс по налогу на сверхдоходы. Их больше всего этот налог волновал. Сделали так, что те, у кого всплески есть, там их и сгладили", - ответил Силуанов на вопрос, получали ли в Минфине соответствующее письмо РСПП по поводу этого налога и о позиции министерства по нему. Ранее пресс-служба Минфина сообщила, что проект бюджета РФ на 2027–2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты: в секторе ГМК для отдельных добывающих организаций вводится налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года, по золоту - 20%. Тогда в министерстве отметили, что это связано с резким ростом мировых цен на драгоценные и цветные металлы и удобрения в 2025 году. Минфин добавлял, что введение налога позволит укрепить доход всех уровней бюджетной системы страны. Поступления в бюджет от налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний прогнозировались в размере 200 миллиардов рублей ежегодно в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на предстоящую трехлетку.

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россия, антон силуанов, минфин, рспп, гмк, налог, финансы