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СМИ: НАТО разрабатывает "теорию быстрой победы" на случай войны с Россией - 05.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: НАТО разрабатывает "теорию быстрой победы" на случай войны с Россией
СМИ: НАТО разрабатывает "теорию быстрой победы" на случай войны с Россией - 05.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: НАТО разрабатывает "теорию быстрой победы" на случай войны с Россией
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает так называемую стратегию достижения... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:00+0300
2026-10-05T14:00+0300
мировая экономика
европа
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - ПРАЙМ. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает так называемую стратегию достижения "быстрой победы" альянса в случае якобы потенциального военного конфликта с Россией, получившую название "Теория победы", сообщает Блумберг, ознакомившийся с несекретной версией документа. По информации агентства, документ Гринкевича будет представлен 12 октября в Польше и должен разъяснить, как альянс намерен действовать в случае некоего вторжения на территорию НАТО. "Теория победы верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе проста: сохранить преимущество НАТО", - заявил агентству представитель Гринкевича полковник Мартин О’Доннелл. По его словам, "учитывая нестабильную и сложную глобальную обстановку в сфере безопасности, НАТО должна уже сейчас создать условия для сдерживания и, если потребуется, победы в случае нападения". Как пишет Блумберг со ссылкой на документ, в случае инцидента НАТО предполагает использовать для блокирования вторжения сухопутные подразделения и другие средства, размещенные на восточном фланге. В частности, предусматривается применение "недорогих беспилотников, систем с минимальным участием экипажа и средств наведения с использованием искусственного интеллекта". "После получения свободы маневра альянс будет стремиться уничтожить системы командования и управления противника с целью быстро и подавляющим образом разгромить силы противника", - пишет Блумберг. По информации агентства, НАТО намерена таким образом продемонстрировать потенциальному противнику так называемую "готовность к конфликту и убедить его в невозможности победы над альянсом". Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что альянс не видит признаков подготовки нападения на него со стороны России, однако считает, что европейским странам следует быть готовыми к неким продолжительным "гибридным угрозам".Президент России Владимир Путин неоднократно отвергал утверждения о планах РФ напасть на страны НАТО. Москва также заявляла, что не заинтересована в прямом военном конфликте с Североатлантическим альянсом.
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мировая экономика, европа, нато, россия
Мировая экономика, ЕВРОПА, НАТО, РОССИЯ
14:00 05.10.2026
 
СМИ: НАТО разрабатывает "теорию быстрой победы" на случай войны с Россией

Bloomberg: НАТО разрабатывает стратегию "быстрой победы" в случае конфликта с Россией

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - ПРАЙМ. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает так называемую стратегию достижения "быстрой победы" альянса в случае якобы потенциального военного конфликта с Россией, получившую название "Теория победы", сообщает Блумберг, ознакомившийся с несекретной версией документа.
По информации агентства, документ Гринкевича будет представлен 12 октября в Польше и должен разъяснить, как альянс намерен действовать в случае некоего вторжения на территорию НАТО.
"Теория победы верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе проста: сохранить преимущество НАТО", - заявил агентству представитель Гринкевича полковник Мартин О’Доннелл.
По его словам, "учитывая нестабильную и сложную глобальную обстановку в сфере безопасности, НАТО должна уже сейчас создать условия для сдерживания и, если потребуется, победы в случае нападения".
Как пишет Блумберг со ссылкой на документ, в случае инцидента НАТО предполагает использовать для блокирования вторжения сухопутные подразделения и другие средства, размещенные на восточном фланге. В частности, предусматривается применение "недорогих беспилотников, систем с минимальным участием экипажа и средств наведения с использованием искусственного интеллекта".
"После получения свободы маневра альянс будет стремиться уничтожить системы командования и управления противника с целью быстро и подавляющим образом разгромить силы противника", - пишет Блумберг.
По информации агентства, НАТО намерена таким образом продемонстрировать потенциальному противнику так называемую "готовность к конфликту и убедить его в невозможности победы над альянсом".
Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что альянс не видит признаков подготовки нападения на него со стороны России, однако считает, что европейским странам следует быть готовыми к неким продолжительным "гибридным угрозам".
Президент России Владимир Путин неоднократно отвергал утверждения о планах РФ напасть на страны НАТО. Москва также заявляла, что не заинтересована в прямом военном конфликте с Североатлантическим альянсом.
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