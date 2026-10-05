https://1prime.ru/20261005/neyroseti-873954666.html

Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования

Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования - 05.10.2026, ПРАЙМ

Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов поддержал идею создания в России нейросети в сфере... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T16:39+0300

2026-10-05T16:39+0300

2026-10-05T16:39+0300

технологии

россия

владимир путин

нейросеть

ии

искусственный интеллект

образование

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования. С инициативой выступил победитель конкурса "Учитель года-2026" Алексей Морозов. Он предложил создать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, которая могла бы помогать педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков. "Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали... Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю", - сказал Путин. Путин также попросил обратить внимание на это предложение представителей правительства, курирующих сферу образования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, владимир путин, нейросеть, ии, искусственный интеллект, образование