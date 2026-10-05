Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/neyroseti-873954666.html
Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования - 05.10.2026, ПРАЙМ
Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов поддержал идею создания в России нейросети в сфере... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T16:39+0300
2026-10-05T16:39+0300
технологии
россия
владимир путин
нейросеть
ии
искусственный интеллект
образование
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873954666.jpg?1791207585
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования. С инициативой выступил победитель конкурса "Учитель года-2026" Алексей Морозов. Он предложил создать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, которая могла бы помогать педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков. "Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали... Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю", - сказал Путин. Путин также попросил обратить внимание на это предложение представителей правительства, курирующих сферу образования.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, владимир путин, нейросеть, ии, искусственный интеллект, образование
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, нейросеть, ИИ, искусственный интеллект, образование
16:39 05.10.2026
 

Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования.
С инициативой выступил победитель конкурса "Учитель года-2026" Алексей Морозов. Он предложил создать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, которая могла бы помогать педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков.
"Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали... Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю", - сказал Путин.
Путин также попросил обратить внимание на это предложение представителей правительства, курирующих сферу образования.
 
ТехнологииРОССИЯВладимир ПутиннейросетьИИискусственный интеллектобразование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала