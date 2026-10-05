https://1prime.ru/20261005/novak-873948118.html

Новак рассказал о преимуществах цифровой трансформации в ТЭК

Новак рассказал о преимуществах цифровой трансформации в ТЭК - 05.10.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о преимуществах цифровой трансформации в ТЭК

Цифровая трансформация позволит повысить производительность труда в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в 1,5-2 раза, считает вице-премьер РФ Александр... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:17+0300

2026-10-05T14:17+0300

2026-10-05T14:18+0300

россия

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873948118.jpg?1791199112

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Цифровая трансформация позволит повысить производительность труда в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в 1,5-2 раза, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Распространение проектов цифровой трансформации даст возможность в 1,5-2 раза повысить производительность труда в отраслях ТЭК", - написал Новак в своей колонке в журнале "Энергетическая политика". По его словам, это станет достойным ответом на вызовы времени и важным шагом к экономике знаний и высоких технологий. "Совокупное применение инструментов бережливого производства, цифровых решений, новых технологий и оптимизации процессов позволит не только наращивать эффективность, но и минимизировать влияние внешних вызовов", - добавил он. Устойчивое развитие ТЭК напрямую зависит от дальнейшего роста эффективности труда, а достижение этой цели требует скоординированных усилий на всех уровнях: федерального центра, бизнеса и регионов, отметил Новак. Задачи по повышению производительности труда заложены в Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года (ЭС-2050), которая определяет долгосрочные приоритеты развития отрасли в соответствии с указами президента и национальными целями развития, напомнил вице-премьер РФ. Так, в стратегии заложены целевые ориентиры по отраслям ТЭК: среднегодовой темп прироста производительности труда в 2023-2030 годах должен составлять от 1,1% до 3,9% в зависимости от специфики сектора. При этом, ключевым драйвером достижения этих показателей станут технологические инновации и цифровая трансформация. "Согласно ЭС-2050, цифровизация и роботизация позволят увеличить долю автоматизации процессов до 70–80%, а уровень промышленной роботизации – до 60–70%", - подчеркнул Новак.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак