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Новак рассказал о преимуществах цифровой трансформации в ТЭК
Новак рассказал о преимуществах цифровой трансформации в ТЭК - 05.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о преимуществах цифровой трансформации в ТЭК
Цифровая трансформация позволит повысить производительность труда в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в 1,5-2 раза, считает вице-премьер РФ Александр... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:17+0300
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россия
александр новак
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Цифровая трансформация позволит повысить производительность труда в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в 1,5-2 раза, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Распространение проектов цифровой трансформации даст возможность в 1,5-2 раза повысить производительность труда в отраслях ТЭК", - написал Новак в своей колонке в журнале "Энергетическая политика". По его словам, это станет достойным ответом на вызовы времени и важным шагом к экономике знаний и высоких технологий. "Совокупное применение инструментов бережливого производства, цифровых решений, новых технологий и оптимизации процессов позволит не только наращивать эффективность, но и минимизировать влияние внешних вызовов", - добавил он. Устойчивое развитие ТЭК напрямую зависит от дальнейшего роста эффективности труда, а достижение этой цели требует скоординированных усилий на всех уровнях: федерального центра, бизнеса и регионов, отметил Новак. Задачи по повышению производительности труда заложены в Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года (ЭС-2050), которая определяет долгосрочные приоритеты развития отрасли в соответствии с указами президента и национальными целями развития, напомнил вице-премьер РФ. Так, в стратегии заложены целевые ориентиры по отраслям ТЭК: среднегодовой темп прироста производительности труда в 2023-2030 годах должен составлять от 1,1% до 3,9% в зависимости от специфики сектора. При этом, ключевым драйвером достижения этих показателей станут технологические инновации и цифровая трансформация. "Согласно ЭС-2050, цифровизация и роботизация позволят увеличить долю автоматизации процессов до 70–80%, а уровень промышленной роботизации – до 60–70%", - подчеркнул Новак.
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россия, александр новак
Новак рассказал о преимуществах цифровой трансформации в ТЭК
Новак: цифровая трансформация может повысить производительность труда в ТЭК в 1,5-2 раза
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Цифровая трансформация позволит повысить производительность труда в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в 1,5-2 раза, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Распространение проектов цифровой трансформации даст возможность в 1,5-2 раза повысить производительность труда в отраслях ТЭК", - написал Новак в своей колонке в журнале "Энергетическая политика".
По его словам, это станет достойным ответом на вызовы времени и важным шагом к экономике знаний и высоких технологий.
"Совокупное применение инструментов бережливого производства, цифровых решений, новых технологий и оптимизации процессов позволит не только наращивать эффективность, но и минимизировать влияние внешних вызовов", - добавил он.
Устойчивое развитие ТЭК напрямую зависит от дальнейшего роста эффективности труда, а достижение этой цели требует скоординированных усилий на всех уровнях: федерального центра, бизнеса и регионов, отметил Новак.
Задачи по повышению производительности труда заложены в Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года (ЭС-2050), которая определяет долгосрочные приоритеты развития отрасли в соответствии с указами президента и национальными целями развития, напомнил вице-премьер РФ.
Так, в стратегии заложены целевые ориентиры по отраслям ТЭК: среднегодовой темп прироста производительности труда в 2023-2030 годах должен составлять от 1,1% до 3,9% в зависимости от специфики сектора. При этом, ключевым драйвером достижения этих показателей станут технологические инновации и цифровая трансформация.
"Согласно ЭС-2050, цифровизация и роботизация позволят увеличить долю автоматизации процессов до 70–80%, а уровень промышленной роботизации – до 60–70%", - подчеркнул Новак.