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Новак и губернатор Челябинской области обсудили ситуацию с топливом - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Новак и губернатор Челябинской области обсудили ситуацию с топливом
Новак и губернатор Челябинской области обсудили ситуацию с топливом - 05.10.2026, ПРАЙМ
Новак и губернатор Челябинской области обсудили ситуацию с топливом
Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили ситуацию с топливом в регионе, сообщил кабмин РФ. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T21:46+0300
2026-10-05T21:46+0300
челябинская область
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873964484.jpg?1791225962
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили ситуацию с топливом в регионе, сообщил кабмин РФ. "Александр Новак встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Стороны рассмотрели текущий баланс спроса и предложения на региональном рынке топлива, вопросы бесперебойного удовлетворения потребностей потребителей всех категорий, в том числе обеспечение сельхозтоваропроизводителей необходимыми топливными ресурсами в период проведения сезонных работ", - говорится в сообщении. В рамках встречи также были проанализированы регуляторные меры, принимаемые федеральными и региональными властями, а также вертикально интегрированными нефтяными компаниями, направленными на поддержание приемлемой ценовой ситуации в области. Кроме того, отмечена необходимость постоянного мониторинга рынка, оперативного реагирования на изменение конъюнктуры и недопущения необоснованного роста цен.
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40
челябинская область, александр новак
Челябинская область, Александр Новак
21:46 05.10.2026
 
Новак и губернатор Челябинской области обсудили ситуацию с топливом

Вице-премьер Новак и губернатор Челябинской области обсудили ситуацию с топливом

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили ситуацию с топливом в регионе, сообщил кабмин РФ.
"Александр Новак встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Стороны рассмотрели текущий баланс спроса и предложения на региональном рынке топлива, вопросы бесперебойного удовлетворения потребностей потребителей всех категорий, в том числе обеспечение сельхозтоваропроизводителей необходимыми топливными ресурсами в период проведения сезонных работ", - говорится в сообщении.
В рамках встречи также были проанализированы регуляторные меры, принимаемые федеральными и региональными властями, а также вертикально интегрированными нефтяными компаниями, направленными на поддержание приемлемой ценовой ситуации в области.
Кроме того, отмечена необходимость постоянного мониторинга рынка, оперативного реагирования на изменение конъюнктуры и недопущения необоснованного роста цен.
 
Челябинская областьАлександр Новак
 
 
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