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Новак и губернатор Челябинской области обсудили ситуацию с топливом

Новак и губернатор Челябинской области обсудили ситуацию с топливом - 05.10.2026, ПРАЙМ

Новак и губернатор Челябинской области обсудили ситуацию с топливом

Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили ситуацию с топливом в регионе, сообщил кабмин РФ. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T21:46+0300

2026-10-05T21:46+0300

2026-10-05T21:46+0300

челябинская область

александр новак

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили ситуацию с топливом в регионе, сообщил кабмин РФ. "Александр Новак встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Стороны рассмотрели текущий баланс спроса и предложения на региональном рынке топлива, вопросы бесперебойного удовлетворения потребностей потребителей всех категорий, в том числе обеспечение сельхозтоваропроизводителей необходимыми топливными ресурсами в период проведения сезонных работ", - говорится в сообщении. В рамках встречи также были проанализированы регуляторные меры, принимаемые федеральными и региональными властями, а также вертикально интегрированными нефтяными компаниями, направленными на поддержание приемлемой ценовой ситуации в области. Кроме того, отмечена необходимость постоянного мониторинга рынка, оперативного реагирования на изменение конъюнктуры и недопущения необоснованного роста цен.

челябинская область

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челябинская область, александр новак