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Новак и Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в Иркутской области
Новак и Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в Иркутской области - 05.10.2026, ПРАЙМ
Новак и Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в Иркутской области
Вице-премьер Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в регионе, сообщил кабмин РФ. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T22:07+0300
2026-10-05T22:07+0300
2026-10-05T22:07+0300
россия
газ
иркутская область
александр новак
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в регионе, сообщил кабмин РФ.
"Александр Новак встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы топливоснабжения субъекта: поставки нефтепродуктов, в том числе в рамках северного завоза, текущий уровень запасов топлива, функционирование автозаправочной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В рамках встречи также были затронуты меры по предупреждению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства на региональном топливном рынке, а также реализуемые механизмы, направленные на удовлетворение внутреннего спроса, обеспечение поставок топлива потребителям всех категорий и устранение локальных дефицитов.
Кроме того, обсуждалось взаимодействие федеральных и региональных органов власти по вопросам регулирования цен на топливо.
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россия, газ, иркутская область, александр новак
РОССИЯ, Газ, Иркутская область, Александр Новак
Новак и Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в Иркутской области
Новак и губернатор Иркутской области Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в регионе, сообщил кабмин РФ.
"Александр Новак встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы топливоснабжения субъекта: поставки нефтепродуктов, в том числе в рамках северного завоза, текущий уровень запасов топлива, функционирование автозаправочной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В рамках встречи также были затронуты меры по предупреждению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства на региональном топливном рынке, а также реализуемые механизмы, направленные на удовлетворение внутреннего спроса, обеспечение поставок топлива потребителям всех категорий и устранение локальных дефицитов.
Кроме того, обсуждалось взаимодействие федеральных и региональных органов власти по вопросам регулирования цен на топливо.