Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак и Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в Иркутской области - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/novak-873964961.html
Новак и Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в Иркутской области
Новак и Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в Иркутской области - 05.10.2026, ПРАЙМ
Новак и Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в Иркутской области
Вице-премьер Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в регионе, сообщил кабмин РФ. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T22:07+0300
2026-10-05T22:07+0300
россия
газ
иркутская область
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873964961.jpg?1791227232
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в регионе, сообщил кабмин РФ. "Александр Новак встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы топливоснабжения субъекта: поставки нефтепродуктов, в том числе в рамках северного завоза, текущий уровень запасов топлива, функционирование автозаправочной инфраструктуры", - говорится в сообщении. В рамках встречи также были затронуты меры по предупреждению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства на региональном топливном рынке, а также реализуемые механизмы, направленные на удовлетворение внутреннего спроса, обеспечение поставок топлива потребителям всех категорий и устранение локальных дефицитов. Кроме того, обсуждалось взаимодействие федеральных и региональных органов власти по вопросам регулирования цен на топливо.
иркутская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, иркутская область, александр новак
РОССИЯ, Газ, Иркутская область, Александр Новак
22:07 05.10.2026
 
Новак и Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в Иркутской области

Новак и губернатор Иркутской области Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в регионе, сообщил кабмин РФ.
"Александр Новак встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы топливоснабжения субъекта: поставки нефтепродуктов, в том числе в рамках северного завоза, текущий уровень запасов топлива, функционирование автозаправочной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В рамках встречи также были затронуты меры по предупреждению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства на региональном топливном рынке, а также реализуемые механизмы, направленные на удовлетворение внутреннего спроса, обеспечение поставок топлива потребителям всех категорий и устранение локальных дефицитов.
Кроме того, обсуждалось взаимодействие федеральных и региональных органов власти по вопросам регулирования цен на топливо.
 
РОССИЯГазИркутская областьАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала