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Новак и Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в Иркутской области

Новак и Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в Иркутской области - 05.10.2026, ПРАЙМ

Новак и Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в Иркутской области

Вице-премьер Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в регионе, сообщил кабмин РФ. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T22:07+0300

2026-10-05T22:07+0300

2026-10-05T22:07+0300

россия

газ

иркутская область

александр новак

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили ситуацию с топливоснабжением в регионе, сообщил кабмин РФ. "Александр Новак встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы топливоснабжения субъекта: поставки нефтепродуктов, в том числе в рамках северного завоза, текущий уровень запасов топлива, функционирование автозаправочной инфраструктуры", - говорится в сообщении. В рамках встречи также были затронуты меры по предупреждению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства на региональном топливном рынке, а также реализуемые механизмы, направленные на удовлетворение внутреннего спроса, обеспечение поставок топлива потребителям всех категорий и устранение локальных дефицитов. Кроме того, обсуждалось взаимодействие федеральных и региональных органов власти по вопросам регулирования цен на топливо.

иркутская область

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россия, газ, иркутская область, александр новак