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Образец янтаря с цветком внутри продали вчетверо дороже стартовой цены

Образец янтаря с цветком внутри продали вчетверо дороже стартовой цены - 05.10.2026, ПРАЙМ

Образец янтаря с цветком внутри продали вчетверо дороже стартовой цены

Образец балтийского янтаря возрастом 35-40 миллионов лет с сохранившимся внутри древним цветком ушел с аукциона по цене, превышающей стартовую стоимость почти в | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:32+0300

2026-10-05T17:32+0300

2026-10-05T17:33+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – ПРАЙМ. Образец балтийского янтаря возрастом 35-40 миллионов лет с сохранившимся внутри древним цветком ушел с аукциона по цене, превышающей стартовую стоимость почти в четыре раза, сообщил в понедельник Калинградский янтарный комбинат (входит в холдинг "РТ Финанс" Ростеха). Аукцион редких образцов балтийского янтаря возрастом 35-40 миллионов лет прошел в пятницу в онлайн-формате на электронной площадке Восточной биржи. На торги, в которых приняли участие 13 частных лиц и компаний из России и Китая, были выставлены 52 лота. Все представленные образцы добыты в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината за последние пять лет. "Одним из самых заметных лотов стал прозрачный образец янтаря с сохранившимся внутри древним цветком. В ходе аукциона его цена выросла почти в четыре раза — с 40 до 157 тысяч рублей", – говорится в сообщении. При этом самым дорогим из проданных образцов стал янтарный самородок "Победа" необычной треугольной формы. Образец весом более килограмма куплен за 680 тысяч рублей представителем КНР. Балтийский янтарь – это застывшая смола древних реликтовых деревьев возрастом от 30 до 50 миллионов лет. Около 90% разведанных запасов балтийского янтаря находится в Калининградской области. Калининградский янтарный комбинат - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. Комбинат разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов камня. В 2014 году комбинат был передан под управление "Ростеху".

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бизнес, общество , китай, кнр, ростех