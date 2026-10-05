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В OpenAI признали, что раскрывают не все случаи выхода ИИ из под контроля - 05.10.2026, ПРАЙМ
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В OpenAI признали, что раскрывают не все случаи выхода ИИ из под контроля
В OpenAI признали, что раскрывают не все случаи выхода ИИ из под контроля - 05.10.2026, ПРАЙМ
В OpenAI признали, что раскрывают не все случаи выхода ИИ из под контроля
Гендиректор разработчика искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман признал, что компания не раскрывает данные о ряде случаев с вышедшими из под контроля... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:26+0300
2026-10-05T15:26+0300
технологии
финансы
австралия
канада
openai
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ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Гендиректор разработчика искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман признал, что компания не раскрывает данные о ряде случаев с вышедшими из под контроля ИИ-моделями. "Нам есть о чем рассказать, и поскольку некоторые из этих случаев связаны с уязвимостями в системе безопасности, мы даем (взломанным организациям - ред.) достаточно времени на их устранение. Зачастую они сами решают, раскрывать это или нет", - заявил он в интервью изданию Politico. При этом Альтман отметил, что случаев с самостоятельно действующими моделями ИИ достаточно, но они не сравнятся по серьезности с недавним взломом платформы Hugging Face. Ранее компания сообщила о замедлении разработки ИИ-моделей после инцидента со взломом Hugging Face. После того случая OpenAI сообщала еще о шести инцидентах с ее моделями, пытавшимися самостоятельно получить доступ к данным учетных записей. Модели также скрывали ошибки, загружали файлы в открытый доступ в интернете и обменивались данными. Кроме того, сообщалось о том, что агенты ИИ от OpenAI пытались взломать правительственные сайты Австралии и Канады.
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технологии, финансы, австралия, канада, openai
Технологии, Финансы, АВСТРАЛИЯ, КАНАДА, OpenAI
15:26 05.10.2026
 
В OpenAI признали, что раскрывают не все случаи выхода ИИ из под контроля

Альтман признал, что OpenAI раскрывает не все случаи выхода ИИ из под контроля

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ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Гендиректор разработчика искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман признал, что компания не раскрывает данные о ряде случаев с вышедшими из под контроля ИИ-моделями.
"Нам есть о чем рассказать, и поскольку некоторые из этих случаев связаны с уязвимостями в системе безопасности, мы даем (взломанным организациям - ред.) достаточно времени на их устранение. Зачастую они сами решают, раскрывать это или нет", - заявил он в интервью изданию Politico.
При этом Альтман отметил, что случаев с самостоятельно действующими моделями ИИ достаточно, но они не сравнятся по серьезности с недавним взломом платформы Hugging Face.
Ранее компания сообщила о замедлении разработки ИИ-моделей после инцидента со взломом Hugging Face. После того случая OpenAI сообщала еще о шести инцидентах с ее моделями, пытавшимися самостоятельно получить доступ к данным учетных записей.
Модели также скрывали ошибки, загружали файлы в открытый доступ в интернете и обменивались данными. Кроме того, сообщалось о том, что агенты ИИ от OpenAI пытались взломать правительственные сайты Австралии и Канады.
 
ТехнологииФинансыАВСТРАЛИЯКАНАДАOpenAI
 
 
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