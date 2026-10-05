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OpenAI запустит функцию текстовых водяных знаков для ИИ-модели из ЕС

OpenAI запустит функцию текстовых водяных знаков для ИИ-модели из ЕС - 05.10.2026, ПРАЙМ

OpenAI запустит функцию текстовых водяных знаков для ИИ-модели из ЕС

OpenAI запустит функцию текстовых водяных знаков для пользователей ее ИИ-моделями из стран Европейского союза (ЕС), сообщила американская компания на сайте. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T20:03+0300

2026-10-05T20:03+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. OpenAI запустит функцию текстовых водяных знаков для пользователей ее ИИ-моделями из стран Европейского союза (ЕС), сообщила американская компания на сайте. "В ближайшие недели мы добавим невидимый водяной знак к соответствующим текстовым выводам ChatGPT и Codex в Европейском союзе", - говорится в сообщении. Компания также указала, что с сегодняшнего дня клиенты ее программного интерфейса по всему миру смогут включить функцию нанесения текстовых водяных знаков для определенных моделей. При этом по умолчанию эта функция в интерфейсе будет отключена. Отмечается, что технология текстового водяного знака textGrain, разработанная компанией, будет добавлять невидимый статистический сигнал к выбору слов ИИ-моделью, а специальный детектор будет улавливать этот сигнал, чтобы определить, содержит ли фрагмент текста водяной знак OpenAI. Компания отметила, что в ближайшие недели она добавит невидимый водяной знак к соответствующим текстам, сгенерированным ChatGPT и Codex, для всех пользователей в Европейском союзе. OpenAI принял данное решение, чтобы соблюсти закон ЕС об искусственном интеллекте, который обязывает поставщиков ИИ-решений обеспечить возможность идентификации сгенерированного текста в машиночитаемом формате. Компания отмечает, что данная мера относится исключительно к проверке происхождения текста, тогда как инструменты проверки аудио и изображений по-прежнему будут общедоступны для организаций, желающих выяснить, было ли то или иное изображение или аудио-файл созданы одной из систем OpenAI. Компания подчеркивает, что текстовый водяной знак не измеряет вклад человека, не устанавливает право собственности или ответственность, не идентифицирует пользователя и не подтверждает точность текста, сгенерированного или обработанного ИИ-моделью. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, ес, openai, chatgpt