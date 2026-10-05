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Пассажиров рейса Анкара-Шанлыурфа вывели в отдельную зону терминала - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Пассажиров рейса Анкара-Шанлыурфа вывели в отдельную зону терминала
Пассажиров рейса Анкара-Шанлыурфа вывели в отдельную зону терминала - 05.10.2026, ПРАЙМ
Пассажиров рейса Анкара-Шанлыурфа вывели в отдельную зону терминала
Пассажиров рейса Анкара–Шанлыурфа после обнаружения записки о взрывчатом веществе вывели в отдельную зону терминала, где сотрудники службы безопасности проводят | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T23:55+0300
2026-10-05T23:55+0300
бизнес
анкара
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АНКАРА, 5 окт – ПРАЙМ. Пассажиров рейса Анкара–Шанлыурфа после обнаружения записки о взрывчатом веществе вывели в отдельную зону терминала, где сотрудники службы безопасности проводят проверку их почерка, сообщил портал гражданской авиации HavaSosyalMedya. Вылетевший из Анкары самолет совершил экстренную посадку после обнаружения записки о наличии взрывчатки на борту, сообщил ранее в понедельник губернатор турецкой провинции Шанлыурфа, где приземлилось воздушное судно, Хасан Шылдак. "Пассажиров доставили в отдельную зону терминала, где сотрудники службы безопасности получают образцы их почерка и сравнивают их с почерком в обнаруженной записке", — пишет издание. На борту самолета продолжается проверка силами служб безопасности. Из-за того, что самолет остается на взлетно-посадочной полосе, а в аэропорту отсутствует рулежная дорожка, другие воздушные суда пока вынуждены ожидать.
анкара
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
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40
192
40
бизнес, анкара
Бизнес, Анкара
23:55 05.10.2026
 
Пассажиров рейса Анкара-Шанлыурфа вывели в отдельную зону терминала

Пассажиров рейса Анкара-Шанлыурфа вывели в отдельную зону терминала

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АНКАРА, 5 окт – ПРАЙМ. Пассажиров рейса Анкара–Шанлыурфа после обнаружения записки о взрывчатом веществе вывели в отдельную зону терминала, где сотрудники службы безопасности проводят проверку их почерка, сообщил портал гражданской авиации HavaSosyalMedya.
Вылетевший из Анкары самолет совершил экстренную посадку после обнаружения записки о наличии взрывчатки на борту, сообщил ранее в понедельник губернатор турецкой провинции Шанлыурфа, где приземлилось воздушное судно, Хасан Шылдак.
"Пассажиров доставили в отдельную зону терминала, где сотрудники службы безопасности получают образцы их почерка и сравнивают их с почерком в обнаруженной записке", — пишет издание.
На борту самолета продолжается проверка силами служб безопасности.
Из-за того, что самолет остается на взлетно-посадочной полосе, а в аэропорту отсутствует рулежная дорожка, другие воздушные суда пока вынуждены ожидать.
 
БизнесАнкара
 
 
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