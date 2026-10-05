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Курьеры в Москве не смогут работать без прохождения теста на знание ПДД - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Курьеры в Москве не смогут работать без прохождения теста на знание ПДД
Курьеры в Москве не смогут работать без прохождения теста на знание ПДД - 05.10.2026, ПРАЙМ
Курьеры в Москве не смогут работать без прохождения теста на знание ПДД
Московские курьеры не смогут доставлять заказы без тестирования на знание ПДД и стандартов работы с 15 октября, для прохождения теста необходимо верно ответить... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:32+0300
2026-10-05T18:35+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Московские курьеры не смогут доставлять заказы без тестирования на знание ПДД и стандартов работы с 15 октября, для прохождения теста необходимо верно ответить минимум на 80% вопросов, сообщили в столичном департаменте транспорта. В ведомстве отметили, что тестирование для столичных курьеров запустили в системе КИС "АРТ". Аналогичная проверка знаний уже действует для столичных таксистов, а теперь тестирование внедряется и в сфере доставки. "В Москве работают свыше 135 тысяч курьеров. Чтобы доставка стала еще безопаснее, с 30 сентября сотрудники начали проходить тестирование на знание правил вождения и стандартов работы. До 14 октября это можно сделать по желанию. С 15 октября курьерские сервисы не смогут допускать к выполнению доставки курьеров, которые не прошли тестирование", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс". В дептрансе уточнили, что курьер должен знать правила безопасного вождения, в том числе касающиеся скоростного режима, движения на велосипеде и СИМ, обязательного спешивания на пешеходных переходах. Кроме того, он должен знать требования к работе курьера: порядок открытия смены, внешний вид, сумка и транспорт, правила доставки и сервисной этики. Для прохождения тестирования необходимо верно ответить минимум на 80% вопросов, результат сразу отображается в личном кабинете курьера и будет действовать один год. "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем системно повышать безопасность работы служб доставки. Вместе с МАДИ и ГАИ регулярно проводим проверки, в ходе которых выявляем нарушения курьерами правил вождения. Следующий этап - введение обязательного тестирования в системе КИС "АРТ". Его прохождение позволит подтвердить, что каждый сотрудник хорошо знает ПДД и понимает ответственность перед пешеходами", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
18:32 05.10.2026 (обновлено: 18:35 05.10.2026)
 
Курьеры в Москве не смогут работать без прохождения теста на знание ПДД

Московские курьеры с 15 октября не смогут доставлять заказы без тестирования на знание ПДД

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Московские курьеры не смогут доставлять заказы без тестирования на знание ПДД и стандартов работы с 15 октября, для прохождения теста необходимо верно ответить минимум на 80% вопросов, сообщили в столичном департаменте транспорта.
В ведомстве отметили, что тестирование для столичных курьеров запустили в системе КИС "АРТ". Аналогичная проверка знаний уже действует для столичных таксистов, а теперь тестирование внедряется и в сфере доставки.
"В Москве работают свыше 135 тысяч курьеров. Чтобы доставка стала еще безопаснее, с 30 сентября сотрудники начали проходить тестирование на знание правил вождения и стандартов работы. До 14 октября это можно сделать по желанию. С 15 октября курьерские сервисы не смогут допускать к выполнению доставки курьеров, которые не прошли тестирование", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".
В дептрансе уточнили, что курьер должен знать правила безопасного вождения, в том числе касающиеся скоростного режима, движения на велосипеде и СИМ, обязательного спешивания на пешеходных переходах. Кроме того, он должен знать требования к работе курьера: порядок открытия смены, внешний вид, сумка и транспорт, правила доставки и сервисной этики. Для прохождения тестирования необходимо верно ответить минимум на 80% вопросов, результат сразу отображается в личном кабинете курьера и будет действовать один год.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем системно повышать безопасность работы служб доставки. Вместе с МАДИ и ГАИ регулярно проводим проверки, в ходе которых выявляем нарушения курьерами правил вождения. Следующий этап - введение обязательного тестирования в системе КИС "АРТ". Его прохождение позволит подтвердить, что каждый сотрудник хорошо знает ПДД и понимает ответственность перед пешеходами", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
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