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Сенатор прокомментировал индексацию пенсий россиян в 2027 году - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Сенатор прокомментировал индексацию пенсий россиян в 2027 году
Сенатор прокомментировал индексацию пенсий россиян в 2027 году - 05.10.2026, ПРАЙМ
Сенатор прокомментировал индексацию пенсий россиян в 2027 году
Пенсии россиян в 2027 году будут проиндексированы дважды, соответствующие деньги заложены в бюджете, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по социальной... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:07+0300
2026-10-05T17:12+0300
социальный фонд
омс
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Пенсии россиян в 2027 году будут проиндексированы дважды, соответствующие деньги заложены в бюджете, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по социальной политике Алексей Синицын. "Прежде всего, надо отметить, что пенсии будут индексированы в этом году (2027-м - ред.) два раза, и в бюджете соответствующие деньги на это заложены, так же, как заложены деньги на большое количество обязательств, которые прямо предусмотрены законодательством", - сказал он. По словам сенатора, комитет в режиме нулевого чтения рассмотрел бюджеты социальных фондов — Социального фонда и фонда обязательного медицинского страхования. "Коллеги уверены, что бюджеты максимально сбалансированы, и мы видим это по цифрам, что все запланированные расходы бюджетов этих фондов имеют строго определенный источник финансирования, поэтому мы точно понимаем, что эти обязательства будут профинансированы", - добавил сенатор. По словам Синицына, в проекте бюджета увеличены расходы на развитие отрасли здравоохранения в целом. "На это будет направлено более 7 триллионов, 1,8 из которых это федеральный бюджет и 5,2 триллиона по линии бюджета фонда обязательного медицинского страхования", - отметил глава комитета. Кроме того, подчеркнул сенатор, "детский" бюджет за три года составит более 10 триллионов — это единое пособие и материнский капитал. "Сохраняется и ежегодная семейная выплата в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми", - объяснил парламентарий. "Бюджет имеет четкую социальную ориентацию. Он сбалансирован, и мы особенно заботились, конечно, когда рассматривали проекты бюджета социального и фонда ОМС, нет ли там у них дефицита, источников покрытия которого нет", - констатировал Синицын.
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социальный фонд, омс
Социальный фонд, ОМС
17:07 05.10.2026 (обновлено: 17:12 05.10.2026)
 
Сенатор прокомментировал индексацию пенсий россиян в 2027 году

Синицын: пенсии россиян в 2027 году проиндексируют дважды, деньги в бюджете заложены

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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Пенсии россиян в 2027 году будут проиндексированы дважды, соответствующие деньги заложены в бюджете, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по социальной политике Алексей Синицын.
"Прежде всего, надо отметить, что пенсии будут индексированы в этом году (2027-м - ред.) два раза, и в бюджете соответствующие деньги на это заложены, так же, как заложены деньги на большое количество обязательств, которые прямо предусмотрены законодательством", - сказал он.
По словам сенатора, комитет в режиме нулевого чтения рассмотрел бюджеты социальных фондов — Социального фонда и фонда обязательного медицинского страхования.
"Коллеги уверены, что бюджеты максимально сбалансированы, и мы видим это по цифрам, что все запланированные расходы бюджетов этих фондов имеют строго определенный источник финансирования, поэтому мы точно понимаем, что эти обязательства будут профинансированы", - добавил сенатор.
По словам Синицына, в проекте бюджета увеличены расходы на развитие отрасли здравоохранения в целом.
"На это будет направлено более 7 триллионов, 1,8 из которых это федеральный бюджет и 5,2 триллиона по линии бюджета фонда обязательного медицинского страхования", - отметил глава комитета.
Кроме того, подчеркнул сенатор, "детский" бюджет за три года составит более 10 триллионов — это единое пособие и материнский капитал.
"Сохраняется и ежегодная семейная выплата в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми", - объяснил парламентарий.
"Бюджет имеет четкую социальную ориентацию. Он сбалансирован, и мы особенно заботились, конечно, когда рассматривали проекты бюджета социального и фонда ОМС, нет ли там у них дефицита, источников покрытия которого нет", - констатировал Синицын.
 
Социальный фондОМС
 
 
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