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Сенатор прокомментировал индексацию пенсий россиян в 2027 году

Сенатор прокомментировал индексацию пенсий россиян в 2027 году - 05.10.2026, ПРАЙМ

Сенатор прокомментировал индексацию пенсий россиян в 2027 году

Пенсии россиян в 2027 году будут проиндексированы дважды, соответствующие деньги заложены в бюджете, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по социальной... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:07+0300

2026-10-05T17:07+0300

2026-10-05T17:12+0300

социальный фонд

омс

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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Пенсии россиян в 2027 году будут проиндексированы дважды, соответствующие деньги заложены в бюджете, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по социальной политике Алексей Синицын. "Прежде всего, надо отметить, что пенсии будут индексированы в этом году (2027-м - ред.) два раза, и в бюджете соответствующие деньги на это заложены, так же, как заложены деньги на большое количество обязательств, которые прямо предусмотрены законодательством", - сказал он. По словам сенатора, комитет в режиме нулевого чтения рассмотрел бюджеты социальных фондов — Социального фонда и фонда обязательного медицинского страхования. "Коллеги уверены, что бюджеты максимально сбалансированы, и мы видим это по цифрам, что все запланированные расходы бюджетов этих фондов имеют строго определенный источник финансирования, поэтому мы точно понимаем, что эти обязательства будут профинансированы", - добавил сенатор. По словам Синицына, в проекте бюджета увеличены расходы на развитие отрасли здравоохранения в целом. "На это будет направлено более 7 триллионов, 1,8 из которых это федеральный бюджет и 5,2 триллиона по линии бюджета фонда обязательного медицинского страхования", - отметил глава комитета. Кроме того, подчеркнул сенатор, "детский" бюджет за три года составит более 10 триллионов — это единое пособие и материнский капитал. "Сохраняется и ежегодная семейная выплата в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми", - объяснил парламентарий. "Бюджет имеет четкую социальную ориентацию. Он сбалансирован, и мы особенно заботились, конечно, когда рассматривали проекты бюджета социального и фонда ОМС, нет ли там у них дефицита, источников покрытия которого нет", - констатировал Синицын.

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социальный фонд, омс