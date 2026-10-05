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Минэнерго США предоставит кредит на модернизацию АЭС в Пенсильвании и Огайо

Минэнерго США предоставит кредит на модернизацию АЭС в Пенсильвании и Огайо - 05.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго США предоставит кредит на модернизацию АЭС в Пенсильвании и Огайо

Минэнерго США планирует предоставить американской компании Vistra кредит до 4,2 миллиарда долларов на увеличение мощности и модернизацию атомных электростанций... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T22:18+0300

2026-10-05T22:18+0300

2026-10-05T22:18+0300

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ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Минэнерго США планирует предоставить американской компании Vistra кредит до 4,2 миллиарда долларов на увеличение мощности и модернизацию атомных электростанций в штатах Пенсильвания и Огайо, следует из заявления ведомства. "Управление по финансированию энергетического доминирования министерства энергетики США (DOE) объявило об условном обязательстве предоставить кредит в размере до 4,2 миллиарда долларов для финансирования увеличения мощности и модернизации атомных электростанций компании Vistra в Пенсильвании и Огайо", - говорится в заявлении. Деньги планируется направить на модернизацию трех АЭС Vistra в Пенсильвании и Огайо. В американском минэнерго заявили, что это позволит увеличить производство электроэнергии и продлить срок работы станций еще на 20 лет. Кредит пока одобрен предварительно и будет предоставлен после выполнения компанией ряда условий. Как сообщало ранее агентство Рейтер, Огайо и Пенсильвания сталкиваются с ростом цен и спроса на электроэнергию, в том числе из-за развития дата-центров. Газета Washington Post также сообщала о нехватке новых генерирующих мощностей в регионе, а губернатор Пенсильвании Джош Шапиро призывал ускорить их ввод на фоне растущего спроса.

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