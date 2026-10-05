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В Германии введут налог на пластик для упаковки продуктов

В Германии введут налог на пластик для упаковки продуктов - 05.10.2026, ПРАЙМ

В Германии введут налог на пластик для упаковки продуктов

Немецкие власти планируют в 2027 году ввести налог на пластик, используемый для упаковки продуктов, что приведет к росту цен на товары в магазинах в ФРГ,... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T22:20+0300

2026-10-05T22:20+0300

2026-10-05T22:20+0300

бизнес

германия

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 5 окт - ПРАЙМ. Немецкие власти планируют в 2027 году ввести налог на пластик, используемый для упаковки продуктов, что приведет к росту цен на товары в магазинах в ФРГ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст законопроекта. "Федеральное правительство планирует ввести налог на пластик, из-за которого такие товары, как стаканчики для йогурта и ПЭТ-бутылки, могут подорожать для потребителей на несколько центов. Взимание сбора должно начаться с середины 2027 года", - говорится в материале. Согласно сообщению агентства, новый налог составит 550 евро за тонну пластика, применяемого для упаковки продуктов. Из текста законопроекта следует, что введение нового налога увеличит стоимость стаканчика йогурта на 0,28 цента, а большой ПЭТ-бутылки - на 1,98 цента. Новый налог также коснется полимерных пленок и комбинированной упаковки, в которой используется не менее 5% пластика. Проект закона о новом налоге предусматривает, что производители переложат расходы на его выплату на конечного потребителя. Законопроект предусматривает, что в 2027 году благодаря новому налогу в казну Германии поступят 670 миллионов евро, а с 2028 года налог на пластиковые упаковки будет приносить около 1,5 миллиарда евро в год. Согласно сообщению Рейтера, причиной создания законопроекта о новом налоге стала необходимость консолидации бюджета. Благодаря поступлениям от него немецкие власти планируют покрыть взнос ФРГ в общеевропейский сбор за пластик в размере около 1,4 миллиарда евро в год. До сих пор Германия выплачивала этот взнос из общего бюджета. По данным агентства, власти ФРГ уже инициировали межведомственную процедуру согласования для введения нового налога. Ожидается, что в ближайшее время кабмин Германии одобрит законопроект, после чего фракция правящей коалиции в лице блока ХДС/ХСС и партии СДПГ внесет его в текущий законодательный процесс на фоне формирования бюджета.

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бизнес, германия, хдс/хсс