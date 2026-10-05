https://1prime.ru/20261005/pokupki-873930813.html
Покупки валюты в ФНБ для Минфина вырастут в несколько раз в октябре
Покупки валюты в ФНБ для Минфина вырастут в несколько раз в октябре - 05.10.2026, ПРАЙМ
Покупки валюты в ФНБ для Минфина вырастут в несколько раз в октябре
Покупки валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) Центробанком РФ на российском рынке для Минфина - в рамках бюджетного правила - вырастут в несколько... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T04:08+0300
2026-10-05T04:08+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Покупки валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) Центробанком РФ на российском рынке для Минфина - в рамках бюджетного правила - вырастут в несколько раз в октябре - начале ноября, и это надавит на курс рубля, оценили для РИА Новости финансисты.
Минфин РФ с 7 сентября по 6 октября покупает валюту и золото по бюджетному правилу на 55,6 миллиарда рублей (по 2,5 миллиарда рублей в день). ЦБ РФ со своей стороны во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Новые параметры валютных операций на рынке Минфин объявит в понедельник, и объем покупки, скорее всего, вырастет в несколько раз.
ДОПДОХОДЫ ПОВЫСЯТ В РАЗЫ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ
По итогам сентября российский бюджет, вероятно, получил близкий к ожидаемому Минфином объем нефтегазовых доходов, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".
"Дополнительные нефтегазовые доходы по итогам октября могут составить до 250 миллиардов рублей. Таким образом, в октябре на покупку валюты Минфин, вероятно, направит порядка 220-240 миллиардов рублей, или 10-11 миллиардов в день", - оценивает он.
Нефть осенью дорогая, значит, и сверхдоходов больше, а значит, больше и покупка валюты в ФНБ, рассуждает Денис Дегтярь из компании "ГБИГ Холдингс". "Плюс октябрь - месяц квартальной уплаты НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья) за третий квартал, а это крупные нефтегазовые поступления в бюджет. В итоге покупки валюты в ФНБ составят 5-7 миллиардов рублей в день, то есть вырастут примерно в три раза", - оценивает он.
В сентябре средний уровень цен по нефти марки Urals сложился примерно на 20 долларов, или 30%, выше августа, что соответствует итоговой цене примерно 90 долларов за баррель, считают в компании "Цифра брокер". "Данный фактор предполагает увеличение покупок валюты Минфином в октябре. Таким образом, с учетом самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 0,58 миллиарда рублей в день нетто-покупки могут возрасти примерно в 2-3 раза", - оценивают аналитики компании.
А ЧТО С РУБЛЕМ?
Значительный - в несколько раз - рост покупок валюты регулятором уравновесит эффект от продажи возросшей валютной выручки экспортерами и позволит доллару закрепиться в районе 84 рублей, полагает Вайсберг из ИК "Регион".
Давление на рубль от роста покупок валюты будет, но умеренное, считает Дегтярь из компании "ГБИГ Холдингс". "Покупки в 6 миллиардов рублей в день - это примерно 70 миллионов долларов, около 1,5 миллиарда за месяц. На фоне продаж валюты крупнейшими экспортерами, которые весной доходили до 7-10 миллиардов долларов в месяц, это ощутимая, но не решающая величина. Мой прогноз на октябрь: доллар - от 84 до 89 рублей, юань - от 12,3 до 12,9 рубля", - говорит он.
Покупки иностранной валюты в ФНБ могут компенсировать до половины прироста экспортной выручки, обусловленного ростом цен на нефть, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "В этих условиях курс доллара ожидается в пределах диапазона 80-85 рублей", - оценивает она.
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финансы, наталья ващелюк, минфин, фнб, минфин рф
Финансы, Наталья Ващелюк, Минфин, ФНБ, Минфин РФ
Покупки валюты в ФНБ для Минфина вырастут в несколько раз в октябре
Финансисты: покупка валюты в ФНБ для Минфина в октябре надавит на курс рубля
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Покупки валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) Центробанком РФ на российском рынке для Минфина - в рамках бюджетного правила - вырастут в несколько раз в октябре - начале ноября, и это надавит на курс рубля, оценили для РИА Новости финансисты.
Минфин РФ с 7 сентября по 6 октября покупает валюту и золото по бюджетному правилу на 55,6 миллиарда рублей (по 2,5 миллиарда рублей в день). ЦБ РФ со своей стороны во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Новые параметры валютных операций на рынке Минфин объявит в понедельник, и объем покупки, скорее всего, вырастет в несколько раз.
ДОПДОХОДЫ ПОВЫСЯТ В РАЗЫ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ
По итогам сентября российский бюджет, вероятно, получил близкий к ожидаемому Минфином объем нефтегазовых доходов, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".
"Дополнительные нефтегазовые доходы по итогам октября могут составить до 250 миллиардов рублей. Таким образом, в октябре на покупку валюты Минфин, вероятно, направит порядка 220-240 миллиардов рублей, или 10-11 миллиардов в день", - оценивает он.
Нефть осенью дорогая, значит, и сверхдоходов больше, а значит, больше и покупка валюты в ФНБ, рассуждает Денис Дегтярь из компании "ГБИГ Холдингс". "Плюс октябрь - месяц квартальной уплаты НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья) за третий квартал, а это крупные нефтегазовые поступления в бюджет. В итоге покупки валюты в ФНБ составят 5-7 миллиардов рублей в день, то есть вырастут примерно в три раза", - оценивает он.
В сентябре средний уровень цен по нефти марки Urals сложился примерно на 20 долларов, или 30%, выше августа, что соответствует итоговой цене примерно 90 долларов за баррель, считают в компании "Цифра брокер". "Данный фактор предполагает увеличение покупок валюты Минфином в октябре. Таким образом, с учетом самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 0,58 миллиарда рублей в день нетто-покупки могут возрасти примерно в 2-3 раза", - оценивают аналитики компании.
Значительный - в несколько раз - рост покупок валюты регулятором уравновесит эффект от продажи возросшей валютной выручки экспортерами и позволит доллару закрепиться в районе 84 рублей, полагает Вайсберг из ИК "Регион".
Давление на рубль от роста покупок валюты будет, но умеренное, считает Дегтярь из компании "ГБИГ Холдингс". "Покупки в 6 миллиардов рублей в день - это примерно 70 миллионов долларов, около 1,5 миллиарда за месяц. На фоне продаж валюты крупнейшими экспортерами, которые весной доходили до 7-10 миллиардов долларов в месяц, это ощутимая, но не решающая величина. Мой прогноз на октябрь: доллар - от 84 до 89 рублей, юань - от 12,3 до 12,9 рубля", - говорит он.
Покупки иностранной валюты в ФНБ могут компенсировать до половины прироста экспортной выручки, обусловленного ростом цен на нефть, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "В этих условиях курс доллара ожидается в пределах диапазона 80-85 рублей", - оценивает она.