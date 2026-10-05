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Польша модернизирует истребители F-16 за три миллиарда долларов - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Польша модернизирует истребители F-16 за три миллиарда долларов
Польша модернизирует истребители F-16 за три миллиарда долларов - 05.10.2026, ПРАЙМ
Польша модернизирует истребители F-16 за три миллиарда долларов
Польша модернизирует свои истребители F-16 за три миллиарда долларов, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:17+0300
2026-10-05T14:17+0300
польша
сша
f-16
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ВАРШАВА, 5 окт – ПРАЙМ. Польша модернизирует свои истребители F-16 за три миллиарда долларов, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "МиГ-29 завершают свою службу, а F-16 ожидает огромная модернизация. Я подписал контракт на модернизацию F-16 за более чем три миллиарда долларов", - сказал Косиняк-Камыш. По его словам, модернизационные работы будут проводиться на территории Польши. "Модернизация будет проведена на Военном авиационном заводе № 2 в Быдгоще", - рассказал министр. Польша располагает 48 многоцелевыми истребителями F-16C/D Block 52+, которые были приобретены у США в рамках контракта 2003 года по программе Peace Sky и поставлены в страну в период с 2006 по 2008 год. В настоящее время эти машины составляют основу истребительной авиации страны. Параллельно Варшава осуществляет масштабное обновление состава своих ВВС. В рамках отказа от техники советского производства (истребителей МиГ-29 и сувалкских штурмовиков Су-22) Польша также заключила контракты и начала получать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II и южнокорейские учебно-боевые самолеты FA-50.
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польша, сша, f-16
ПОЛЬША, США, F-16
14:17 05.10.2026
 
Польша модернизирует истребители F-16 за три миллиарда долларов

Косиняк-Камыш: Польша модернизирует свои истребители F-16 за три миллиарда долларов

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ВАРШАВА, 5 окт – ПРАЙМ. Польша модернизирует свои истребители F-16 за три миллиарда долларов, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"МиГ-29 завершают свою службу, а F-16 ожидает огромная модернизация. Я подписал контракт на модернизацию F-16 за более чем три миллиарда долларов", - сказал Косиняк-Камыш.
По его словам, модернизационные работы будут проводиться на территории Польши.
"Модернизация будет проведена на Военном авиационном заводе № 2 в Быдгоще", - рассказал министр.
Польша располагает 48 многоцелевыми истребителями F-16C/D Block 52+, которые были приобретены у США в рамках контракта 2003 года по программе Peace Sky и поставлены в страну в период с 2006 по 2008 год. В настоящее время эти машины составляют основу истребительной авиации страны.
Параллельно Варшава осуществляет масштабное обновление состава своих ВВС. В рамках отказа от техники советского производства (истребителей МиГ-29 и сувалкских штурмовиков Су-22) Польша также заключила контракты и начала получать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II и южнокорейские учебно-боевые самолеты FA-50.
 
ПОЛЬШАСШАF-16
 
 
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