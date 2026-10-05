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Польша начала отбор газа из подземных хранилищ

Польша начала отбор газа из подземных хранилищ - 05.10.2026, ПРАЙМ

Польша начала отбор газа из подземных хранилищ

Польша начала отбор газа из своих подземных хранилищ, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:00+0300

2026-10-05T15:00+0300

2026-10-05T15:05+0300

газ

польша

норвегия

baltic pipe

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ВАРШАВА, 5 окт – ПРАЙМ. Польша начала отбор газа из своих подземных хранилищ, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. На протяжении длительного времени Польша лишь закачивала газ в свои хранилища, не осуществляя отбора. По данным оператора, за последние сутки в польские газовые хранилища было закачано газа на 89.5 ГВт.ч. При этом был выкачан примерно такой же объем топлива – на 84.4 ГВт.ч. В настоящее время польские газовые хранилища заполнены на 99%. На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна", которые в данный момент заполнены на 100, 97, и 97% соответственно. В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал сжиженного газа на Балтике.

польша

норвегия

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, польша, норвегия, baltic pipe