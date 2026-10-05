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Польша начала отбор газа из подземных хранилищ
Польша начала отбор газа из подземных хранилищ - 05.10.2026, ПРАЙМ
Польша начала отбор газа из подземных хранилищ
Польша начала отбор газа из своих подземных хранилищ, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:00+0300
2026-10-05T15:00+0300
2026-10-05T15:05+0300
газ
польша
норвегия
baltic pipe
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ВАРШАВА, 5 окт – ПРАЙМ. Польша начала отбор газа из своих подземных хранилищ, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. На протяжении длительного времени Польша лишь закачивала газ в свои хранилища, не осуществляя отбора. По данным оператора, за последние сутки в польские газовые хранилища было закачано газа на 89.5 ГВт.ч. При этом был выкачан примерно такой же объем топлива – на 84.4 ГВт.ч. В настоящее время польские газовые хранилища заполнены на 99%. На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна", которые в данный момент заполнены на 100, 97, и 97% соответственно. В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал сжиженного газа на Балтике.
польша
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газ, польша, норвегия, baltic pipe
Газ, ПОЛЬША, НОРВЕГИЯ, Baltic Pipe
Польша начала отбор газа из подземных хранилищ
Gas Storage Poland: Польша начала отбор газа из своих подземных хранилищ
ВАРШАВА, 5 окт – ПРАЙМ. Польша начала отбор газа из своих подземных хранилищ, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland.
На протяжении длительного времени Польша лишь закачивала газ в свои хранилища, не осуществляя отбора.
По данным оператора, за последние сутки в польские газовые хранилища было закачано газа на 89.5 ГВт.ч. При этом был выкачан примерно такой же объем топлива – на 84.4 ГВт.ч.
В настоящее время польские газовые хранилища заполнены на 99%.
На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна", которые в данный момент заполнены на 100, 97, и 97% соответственно.
В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал сжиженного газа на Балтике.