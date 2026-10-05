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Правительство Словакии согласовало бюджет на 2027 год - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство Словакии согласовало бюджет на 2027 год
Правительство Словакии согласовало бюджет на 2027 год - 05.10.2026, ПРАЙМ
Правительство Словакии согласовало бюджет на 2027 год
Правительство Словакии согласовало бюджет на следующий год с дефицитом в 4,94% от ВВП, сообщил министр финансов республики Ладислав Каменицкий. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:42+0300
2026-10-05T14:44+0300
мировая экономика
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 5 окт - ПРАЙМ. Правительство Словакии согласовало бюджет на следующий год с дефицитом в 4,94% от ВВП, сообщил министр финансов республики Ладислав Каменицкий. "Мы идем (в парламент - ред.) с дефицитом на уровне 4,94% ВВП, что соответствует фискальным правилам Европейской комиссии", - сказал Каменицкий в ходе заявления для прессы по итогам заседания правительства, которое транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник. По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также выступил для прессы с заявлением в понедельник, бюджет не предусматривает увеличения налогов или введения новых отчислений для населения. Согласованный проект бюджета будет направлен для рассмотрения в парламент Словакии.
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мировая экономика, словакия, роберт фицо
Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
14:42 05.10.2026 (обновлено: 14:44 05.10.2026)
 
Правительство Словакии согласовало бюджет на 2027 год

Правительство Словакии согласовало бюджет на 2027 год с дефицитом в 4,94% от ВВП

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БРАТИСЛАВА, 5 окт - ПРАЙМ. Правительство Словакии согласовало бюджет на следующий год с дефицитом в 4,94% от ВВП, сообщил министр финансов республики Ладислав Каменицкий.
"Мы идем (в парламент - ред.) с дефицитом на уровне 4,94% ВВП, что соответствует фискальным правилам Европейской комиссии", - сказал Каменицкий в ходе заявления для прессы по итогам заседания правительства, которое транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник.
По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также выступил для прессы с заявлением в понедельник, бюджет не предусматривает увеличения налогов или введения новых отчислений для населения.
Согласованный проект бюджета будет направлен для рассмотрения в парламент Словакии.
 
Мировая экономикаСЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
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