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Президент Ирана обсудил с главой МИД Армении вопросы энергетики

Президент Ирана обсудил с главой МИД Армении вопросы энергетики - 05.10.2026, ПРАЙМ

Президент Ирана обсудил с главой МИД Армении вопросы энергетики

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил в Тегеране с главой армянского МИД Араратом Мирзояном вопросы двустороннего энергетического сотрудничества, сообщает... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T21:46+0300

2026-10-05T21:46+0300

2026-10-05T21:46+0300

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ЕРЕВАН, 5 окт - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил в Тегеране с главой армянского МИД Араратом Мирзояном вопросы двустороннего энергетического сотрудничества, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. "Особое внимание стороны (Пезешкиан и Мирзоян - ред.) уделили развитию разблокируемой инфраструктуры и программам взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики. Министр Мирзоян представил ход реализации проекта "Маршрут Трампа", - говорится в сообщении. Отмечается, что собеседники с удовлетворением отметили активную повестку армяно-иранских политических контактов. Состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся региональной стабильности и безопасности. Обсуждены вопросы участия Ирана на высоком уровне в конференции по биоразнообразию COP17, которая состоится в октябре в Ереване, отметили в пресс-службе. Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении.

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мировая экономика, азербайджан, армения, иран, масуд пезешкиан, никол пашинян, дональд трамп, мид