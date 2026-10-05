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Трутнев рассказал об энергетических проектах в Амурской области - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Трутнев рассказал об энергетических проектах в Амурской области
Трутнев рассказал об энергетических проектах в Амурской области - 05.10.2026, ПРАЙМ
Трутнев рассказал об энергетических проектах в Амурской области
Пять проектов в сфере энергетики принесут Амурской области 1,6 гигаватта (ГВт) мощности, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T16:49+0300
2026-10-05T16:59+0300
россия
амурская область
дальний восток
благовещенск
юрий трутнев
владимир путин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Пять проектов в сфере энергетики принесут Амурской области 1,6 гигаватта (ГВт) мощности, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В понедельник в рамках рабочей поездки в Благовещенск он провел совещание о ходе реализации инвестпроектов на территории Амурской области. "Два проекта по строительству ветроэлектростанций, два – по созданию солнечных электростанций, еще один – проект по расширению Свободненской ТЭС. В совокупности они дадут региону дополнительно около 1,6 гигаватта мощности, что сопоставимо с энергообеспечением мегаполиса, и около 1200 рабочих мест", - отметил Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба. По его словам, ограничителем развития Дальнего Востока стала нехватка энергомощностей. Вице-премьер на Восточном экономическом форуме 2026 года доложил президенту России Владимиру Путину, что реализация новых инвестиционных проектов Дальнего Востока требует на 3 гигаватта больше, чем предусмотрено текущим планом развития энергосистемы.
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россия, амурская область, дальний восток, благовещенск, юрий трутнев, владимир путин
РОССИЯ, Амурская область, Дальний Восток, Благовещенск, Юрий Трутнев, Владимир Путин
16:49 05.10.2026 (обновлено: 16:59 05.10.2026)
 
Трутнев рассказал об энергетических проектах в Амурской области

Трутнев: пять проектов в сфере энергетики принесут Амурской области 1,6 гигаватта мощности

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Пять проектов в сфере энергетики принесут Амурской области 1,6 гигаватта (ГВт) мощности, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В понедельник в рамках рабочей поездки в Благовещенск он провел совещание о ходе реализации инвестпроектов на территории Амурской области.
"Два проекта по строительству ветроэлектростанций, два – по созданию солнечных электростанций, еще один – проект по расширению Свободненской ТЭС. В совокупности они дадут региону дополнительно около 1,6 гигаватта мощности, что сопоставимо с энергообеспечением мегаполиса, и около 1200 рабочих мест", - отметил Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба.
По его словам, ограничителем развития Дальнего Востока стала нехватка энергомощностей.
Вице-премьер на Восточном экономическом форуме 2026 года доложил президенту России Владимиру Путину, что реализация новых инвестиционных проектов Дальнего Востока требует на 3 гигаватта больше, чем предусмотрено текущим планом развития энергосистемы.
 
РОССИЯАмурская областьДальний ВостокБлаговещенскЮрий ТрутневВладимир Путин
 
 
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