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Трутнев рассказал об энергетических проектах в Амурской области

Трутнев рассказал об энергетических проектах в Амурской области - 05.10.2026, ПРАЙМ

Трутнев рассказал об энергетических проектах в Амурской области

Пять проектов в сфере энергетики принесут Амурской области 1,6 гигаватта (ГВт) мощности, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T16:49+0300

2026-10-05T16:49+0300

2026-10-05T16:59+0300

россия

амурская область

дальний восток

благовещенск

юрий трутнев

владимир путин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Пять проектов в сфере энергетики принесут Амурской области 1,6 гигаватта (ГВт) мощности, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В понедельник в рамках рабочей поездки в Благовещенск он провел совещание о ходе реализации инвестпроектов на территории Амурской области. "Два проекта по строительству ветроэлектростанций, два – по созданию солнечных электростанций, еще один – проект по расширению Свободненской ТЭС. В совокупности они дадут региону дополнительно около 1,6 гигаватта мощности, что сопоставимо с энергообеспечением мегаполиса, и около 1200 рабочих мест", - отметил Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба. По его словам, ограничителем развития Дальнего Востока стала нехватка энергомощностей. Вице-премьер на Восточном экономическом форуме 2026 года доложил президенту России Владимиру Путину, что реализация новых инвестиционных проектов Дальнего Востока требует на 3 гигаватта больше, чем предусмотрено текущим планом развития энергосистемы.

амурская область

дальний восток

благовещенск

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россия, амурская область, дальний восток, благовещенск, юрий трутнев, владимир путин