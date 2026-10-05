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Производительность труда в ТЭК должна вырасти минимум на 17%, заявил Новак

Производительность труда в ТЭК должна вырасти минимум на 17%, заявил Новак - 05.10.2026, ПРАЙМ

Производительность труда в ТЭК должна вырасти минимум на 17%, заявил Новак

Производительность труда в сфере топливно-энергетического комплекса России должна вырасти минимум на 17% к 2030 году, сильнее всего - в производстве... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:17+0300

2026-10-05T14:17+0300

2026-10-05T14:18+0300

россия

александр новак

нпз

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Производительность труда в сфере топливно-энергетического комплекса России должна вырасти минимум на 17% к 2030 году, сильнее всего - в производстве нефтепродуктов, на 31,5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что ключевые параметры и инструменты повышения производительности труда закреплены федеральным проектом "Производительность труда". На его основе сформированы и утверждены отраслевые программы. В периметр такой программы по ТЭК вошли почти 19 тысяч предприятий, где занято порядка 2,3 миллиона человек, или около 3% от общей численности занятых в России. "Программа охватывает восемь ключевых сегментов ТЭК, для которых закреплены дифференцированные целевые показатели прироста производительности труда к 2030 году относительно базового 2023 года. Общий целевой показатель по ТЭК - прирост не менее чем на 17%. При этом наибольший потенциал роста заложен в электроэнергетике (19,6%) и производстве нефтепродуктов (31,5%)", - написал Новак в своей колонке в журнале "Энергетическая политика". Вице-премьер РФ добавил, что на реализацию программы направлены три типа мероприятий, работающие как единая система. В первую очередь это адресная поддержка через взаимодействие организаций ТЭК и центров компетенций - федерального, отраслевого и корпоративного уровня. "До конца 2026 года будет определен полный перечень корпоративных центров компетенций в отраслях ТЭК (крупные компании ТЭК), которые войдут в периметр программы. В 2027 году завершится разработка и утверждение корпоративных программ повышения производительности труда, будут уточнены целевые показатели и набор мероприятий - при этом многие компании уже реализуют такие проекты, не дожидаясь формального утверждения документов", - уточнил Новак. Второе направление - массовое внедрение коробочных решений: разработка проектов повышения производительности труда, использование передового отраслевого опыта и последующее тиражирование на остальных участников ТЭК. Третье направление - системные мероприятия: модернизация НПЗ с сохранением государственной поддержки глубокой переработки, реализация программ договоров предоставления мощности (ДПМ) и КОММод (программа отбора проектов модернизации в электроэнергетике), поэтапный вывод неэффективных и выработавших ресурс угольных мощностей, увеличение пропускной способности трубопроводной инфраструктуры. "Параллельно на площадке отраслевого центра компетенций ведется системная работа по снятию регуляторных барьеров - пересмотр устаревших требований промышленной безопасности, повышение прозрачности тарифообразования, упрощение лицензирования и сертификации персонала. Таким образом, государство последовательно устраняет барьеры, создавая пространство для инициатив бизнеса", - заключил Новак.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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