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ПСБ заинтересован в развитии сотрудничества с Белоруссией, заявил Фрадков

ПСБ заинтересован в развитии сотрудничества с Белоруссией, заявил Фрадков - 05.10.2026, ПРАЙМ

ПСБ заинтересован в развитии сотрудничества с Белоруссией, заявил Фрадков

ПСБ заинтересован в развитии сотрудничества с Белоруссией, заявил председатель банка Петр Фрадков. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:38+0300

2026-10-05T13:38+0300

2026-10-05T13:38+0300

финансы

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МИНСК, 5 окт – ПРАЙМ. ПСБ заинтересован в развитии сотрудничества с Белоруссией, заявил председатель банка Петр Фрадков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в Минске провел встречу с Фрадковым, в ходе которой заявил, что Минск рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским ПАО "Банк ПСБ". "Беларусь является абсолютным приоритетом и всегда являлась. Для нас очень важно, что это сотрудничество продолжается и развивается, причем по совершенно разным направлениям", - сказал Фрадков на встрече с белорусским президентом, его слова приводит агентство Белта. В числе таких направлений он назвал, например, межбанковское взаимодействие, сотрудничество с промышленными предприятиями, а в перспективе - работу в сфере лизинговых услуг. "Мы всегда были, являемся и продолжаем являться одним из ключевых партнеров банковской системы Беларуси в целом, одним из крупных кредиторов банков. Для нас это важно. Мы это направление развиваем", - отметил Фрадков. Работа с промышленными компаниями из Беларуси продолжается, в круг деловых партнеров входят такие производственные гиганты, как МАЗ, "Белаз", а также Белорусская железная дорога, добавил он. "Сейчас проходим все необходимые процедуры по работе с государственной лизинговой компанией", - отметил Фрадков.

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финансы, россия, белоруссия, минск, петр фрадков, александр лукашенко, псб, белаз