Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Эксперт РА": число МФО во II полугодии может сократиться на 7% - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/ra-873929667.html
"Эксперт РА": число МФО во II полугодии может сократиться на 7%
"Эксперт РА": число МФО во II полугодии может сократиться на 7% - 05.10.2026, ПРАЙМ
"Эксперт РА": число МФО во II полугодии может сократиться на 7%
Количество микрофинансовых организаций (МФО) во втором полугодии 2026 года может сократиться на 7% - до 780 штук на фоне усиливающегося регуляторного давления,... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T00:16+0300
2026-10-05T00:16+0300
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873929667.jpg?1791148608
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Количество микрофинансовых организаций (МФО) во втором полугодии 2026 года может сократиться на 7% - до 780 штук на фоне усиливающегося регуляторного давления, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". "Несмотря на незначительное сокращение количества компаний на рынке (-4% в первом полугодии 2026 года относительно аналогичного периода 2025 года), небольшие участники рынка без технологической и финансовой поддержки будут активнее покидать рынок на фоне усиливающегося регуляторного давления: по нашим прогнозам, во втором полугодии 2026 года количество МФО сократится на 7% - до 780 штук", - говорится в исследовании. Также аналитики "Эксперт РА" не ожидают, что прибыль рынка МФО по итогам 2026 года продемонстрирует прирост более чем на 10% под давлением вступивших в силу с 1 октября 2026 года количественных ограничений. Российские микрофинансовые организации теперь должны проверять кредитные истории своих заемщиков: если у них уже есть два непогашенных займа со стоимостью выше 200% годовых, новый такой же микрокредит им выдать нельзя. Отмечается, что после рекордных выдач в 2024-2025 годах портфель МФО продолжает постепенно вызревать: просрочка свыше 90 дней по всему портфелю за период с 1 июля 2025 года по 1 июля 2026 года выросла на 7 процентных пунктов - до 35%, а в сегменте потребительских микрозаймов – на 9 процентных пункта до 42%. При этом погашение портфеля 2024-2025 годов МФО принесло "свои плоды", сообщают аналитики. "Чистая прибыль рынка увеличилась на 54% в первом полугодии 2026 года относительно первого полугодия 2025 года, поскольку процентные доходы росли опережающими темпами над формированием резервов по новым выдачам", - заключили они.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Финансы
00:16 05.10.2026
 
"Эксперт РА": число МФО во II полугодии может сократиться на 7%

"Эксперт РА": число МФО во II полугодии 2026 года может сократиться на 7%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Количество микрофинансовых организаций (МФО) во втором полугодии 2026 года может сократиться на 7% - до 780 штук на фоне усиливающегося регуляторного давления, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".
"Несмотря на незначительное сокращение количества компаний на рынке (-4% в первом полугодии 2026 года относительно аналогичного периода 2025 года), небольшие участники рынка без технологической и финансовой поддержки будут активнее покидать рынок на фоне усиливающегося регуляторного давления: по нашим прогнозам, во втором полугодии 2026 года количество МФО сократится на 7% - до 780 штук", - говорится в исследовании.
Также аналитики "Эксперт РА" не ожидают, что прибыль рынка МФО по итогам 2026 года продемонстрирует прирост более чем на 10% под давлением вступивших в силу с 1 октября 2026 года количественных ограничений.
Российские микрофинансовые организации теперь должны проверять кредитные истории своих заемщиков: если у них уже есть два непогашенных займа со стоимостью выше 200% годовых, новый такой же микрокредит им выдать нельзя.
Отмечается, что после рекордных выдач в 2024-2025 годах портфель МФО продолжает постепенно вызревать: просрочка свыше 90 дней по всему портфелю за период с 1 июля 2025 года по 1 июля 2026 года выросла на 7 процентных пунктов - до 35%, а в сегменте потребительских микрозаймов – на 9 процентных пункта до 42%.
При этом погашение портфеля 2024-2025 годов МФО принесло "свои плоды", сообщают аналитики. "Чистая прибыль рынка увеличилась на 54% в первом полугодии 2026 года относительно первого полугодия 2025 года, поскольку процентные доходы росли опережающими темпами над формированием резервов по новым выдачам", - заключили они.
 
Финансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала