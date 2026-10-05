https://1prime.ru/20261005/ra-873929667.html

"Эксперт РА": число МФО во II полугодии может сократиться на 7%

"Эксперт РА": число МФО во II полугодии может сократиться на 7% - 05.10.2026, ПРАЙМ

"Эксперт РА": число МФО во II полугодии может сократиться на 7%

Количество микрофинансовых организаций (МФО) во втором полугодии 2026 года может сократиться на 7% - до 780 штук на фоне усиливающегося регуляторного давления,... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T00:16+0300

2026-10-05T00:16+0300

2026-10-05T00:16+0300

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873929667.jpg?1791148608

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Количество микрофинансовых организаций (МФО) во втором полугодии 2026 года может сократиться на 7% - до 780 штук на фоне усиливающегося регуляторного давления, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". "Несмотря на незначительное сокращение количества компаний на рынке (-4% в первом полугодии 2026 года относительно аналогичного периода 2025 года), небольшие участники рынка без технологической и финансовой поддержки будут активнее покидать рынок на фоне усиливающегося регуляторного давления: по нашим прогнозам, во втором полугодии 2026 года количество МФО сократится на 7% - до 780 штук", - говорится в исследовании. Также аналитики "Эксперт РА" не ожидают, что прибыль рынка МФО по итогам 2026 года продемонстрирует прирост более чем на 10% под давлением вступивших в силу с 1 октября 2026 года количественных ограничений. Российские микрофинансовые организации теперь должны проверять кредитные истории своих заемщиков: если у них уже есть два непогашенных займа со стоимостью выше 200% годовых, новый такой же микрокредит им выдать нельзя. Отмечается, что после рекордных выдач в 2024-2025 годах портфель МФО продолжает постепенно вызревать: просрочка свыше 90 дней по всему портфелю за период с 1 июля 2025 года по 1 июля 2026 года выросла на 7 процентных пунктов - до 35%, а в сегменте потребительских микрозаймов – на 9 процентных пункта до 42%. При этом погашение портфеля 2024-2025 годов МФО принесло "свои плоды", сообщают аналитики. "Чистая прибыль рынка увеличилась на 54% в первом полугодии 2026 года относительно первого полугодия 2025 года, поскольку процентные доходы росли опережающими темпами над формированием резервов по новым выдачам", - заключили они.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы