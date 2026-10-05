https://1prime.ru/20261005/radiostantsiya-873955971.html
Странное сообщение прозвучало по "Радиостанции Судного дня"
Странное сообщение прозвучало по "Радиостанции Судного дня" - 05.10.2026, ПРАЙМ
Странное сообщение прозвучало по "Радиостанции Судного дня"
Сообщение "Обмирание" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:08+0300
2026-10-05T17:08+0300
2026-10-05T17:08+0300
общество
радиостанция "судного дня"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/02/873903085_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_7c884cac90ca964c0a40cb38b75c31fd.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Сообщение "Обмирание" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции. Первый на этой неделе сигнал был зафиксирован в понедельник в 16.14 мск, радио передало сигнал "Обмирание". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/02/873903085_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_d9e185a01d359b81dfdd8ad25a18b762.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , радиостанция "судного дня"
Общество , Радиостанция "Судного дня"
Странное сообщение прозвучало по "Радиостанции Судного дня"
В эфире радиостанции "Радиостанция Судного дня" прозвучал сигнал "Обмирание"
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Сообщение "Обмирание" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции.
Первый на этой неделе сигнал был зафиксирован в понедельник в 16.14 мск, радио передало сигнал "Обмирание".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".