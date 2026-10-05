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Странное сообщение прозвучало по "Радиостанции Судного дня"

Странное сообщение прозвучало по "Радиостанции Судного дня" - 05.10.2026, ПРАЙМ

Странное сообщение прозвучало по "Радиостанции Судного дня"

Сообщение "Обмирание" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:08+0300

2026-10-05T17:08+0300

2026-10-05T17:08+0300

общество

радиостанция "судного дня"

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Сообщение "Обмирание" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции. Первый на этой неделе сигнал был зафиксирован в понедельник в 16.14 мск, радио передало сигнал "Обмирание". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".

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общество , радиостанция "судного дня"