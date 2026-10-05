Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На медицинскую реабилитацию в 2026 году направят 100 миллиардов рублей - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/reabilitatsiya-873957604.html
На медицинскую реабилитацию в 2026 году направят 100 миллиардов рублей
На медицинскую реабилитацию в 2026 году направят 100 миллиардов рублей - 05.10.2026, ПРАЙМ
На медицинскую реабилитацию в 2026 году направят 100 миллиардов рублей
Около 100 миллиардов рублей будет выделено на развитие медицинской реабилитации в России в 2026 году, это рекордная сумма, заявил замминистра здравоохранения РФ | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:47+0300
2026-10-05T17:47+0300
общество
здоровье
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873957604.jpg?1791211621
ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Около 100 миллиардов рублей будет выделено на развитие медицинской реабилитации в России в 2026 году, это рекордная сумма, заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. "Мы ожидаем, что в этом году на медицинскую реабилитацию будет направлена рекордная сумма из фонда обязательного медицинского страхования. Я думаю, что эта сумма составит около 100 миллиардов рублей", - сказал Камкин на сессии III Международного форума "Биопром". Он добавил, что около 2 миллионов граждан смогут в 2026 году получить медицинскую реабилитацию бесплатно в рамках ОМС. III Международный форум "Биопром" проходит в Геленджике 5-6 октября. Ключевая тема форума в этом году - "Экосистема высокого качества жизни".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, россия
Общество , Здоровье, РОССИЯ
17:47 05.10.2026
 
На медицинскую реабилитацию в 2026 году направят 100 миллиардов рублей

Камкин: около 100 миллиардов рублей направят на медицинскую реабилитацию в 2026 году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Около 100 миллиардов рублей будет выделено на развитие медицинской реабилитации в России в 2026 году, это рекордная сумма, заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
"Мы ожидаем, что в этом году на медицинскую реабилитацию будет направлена рекордная сумма из фонда обязательного медицинского страхования. Я думаю, что эта сумма составит около 100 миллиардов рублей", - сказал Камкин на сессии III Международного форума "Биопром".
Он добавил, что около 2 миллионов граждан смогут в 2026 году получить медицинскую реабилитацию бесплатно в рамках ОМС.
III Международный форум "Биопром" проходит в Геленджике 5-6 октября. Ключевая тема форума в этом году - "Экосистема высокого качества жизни".
 
ОбществоЗдоровьеРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала