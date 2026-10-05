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На медицинскую реабилитацию в 2026 году направят 100 миллиардов рублей

На медицинскую реабилитацию в 2026 году направят 100 миллиардов рублей - 05.10.2026, ПРАЙМ

На медицинскую реабилитацию в 2026 году направят 100 миллиардов рублей

Около 100 миллиардов рублей будет выделено на развитие медицинской реабилитации в России в 2026 году, это рекордная сумма, заявил замминистра здравоохранения РФ | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:47+0300

2026-10-05T17:47+0300

2026-10-05T17:47+0300

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россия

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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Около 100 миллиардов рублей будет выделено на развитие медицинской реабилитации в России в 2026 году, это рекордная сумма, заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. "Мы ожидаем, что в этом году на медицинскую реабилитацию будет направлена рекордная сумма из фонда обязательного медицинского страхования. Я думаю, что эта сумма составит около 100 миллиардов рублей", - сказал Камкин на сессии III Международного форума "Биопром". Он добавил, что около 2 миллионов граждан смогут в 2026 году получить медицинскую реабилитацию бесплатно в рамках ОМС. III Международный форум "Биопром" проходит в Геленджике 5-6 октября. Ключевая тема форума в этом году - "Экосистема высокого качества жизни".

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общество , здоровье, россия