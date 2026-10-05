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На медицинскую реабилитацию в 2026 году направят 100 миллиардов рублей
На медицинскую реабилитацию в 2026 году направят 100 миллиардов рублей - 05.10.2026, ПРАЙМ
На медицинскую реабилитацию в 2026 году направят 100 миллиардов рублей
Около 100 миллиардов рублей будет выделено на развитие медицинской реабилитации в России в 2026 году, это рекордная сумма, заявил замминистра здравоохранения РФ | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:47+0300
2026-10-05T17:47+0300
2026-10-05T17:47+0300
общество
здоровье
россия
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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Около 100 миллиардов рублей будет выделено на развитие медицинской реабилитации в России в 2026 году, это рекордная сумма, заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. "Мы ожидаем, что в этом году на медицинскую реабилитацию будет направлена рекордная сумма из фонда обязательного медицинского страхования. Я думаю, что эта сумма составит около 100 миллиардов рублей", - сказал Камкин на сессии III Международного форума "Биопром". Он добавил, что около 2 миллионов граждан смогут в 2026 году получить медицинскую реабилитацию бесплатно в рамках ОМС. III Международный форум "Биопром" проходит в Геленджике 5-6 октября. Ключевая тема форума в этом году - "Экосистема высокого качества жизни".
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общество , здоровье, россия
Общество , Здоровье, РОССИЯ
На медицинскую реабилитацию в 2026 году направят 100 миллиардов рублей
Камкин: около 100 миллиардов рублей направят на медицинскую реабилитацию в 2026 году
ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Около 100 миллиардов рублей будет выделено на развитие медицинской реабилитации в России в 2026 году, это рекордная сумма, заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
"Мы ожидаем, что в этом году на медицинскую реабилитацию будет направлена рекордная сумма из фонда обязательного медицинского страхования. Я думаю, что эта сумма составит около 100 миллиардов рублей", - сказал Камкин на сессии III Международного форума "Биопром".
Он добавил, что около 2 миллионов граждан смогут в 2026 году получить медицинскую реабилитацию бесплатно в рамках ОМС.
III Международный форум "Биопром" проходит в Геленджике 5-6 октября. Ключевая тема форума в этом году - "Экосистема высокого качества жизни".