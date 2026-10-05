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Золотовалютные резервы Белоруссии снизились на 609 миллионов долларов

Золотовалютные резервы Белоруссии снизились на 609 миллионов долларов - 05.10.2026, ПРАЙМ

Золотовалютные резервы Белоруссии снизились на 609 миллионов долларов

Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за сентябрь снизились на 609 миллионов долларов, до 14,633 миллиарда долларов, из-за снижения цен на золото на... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:56+0300

2026-10-05T13:56+0300

2026-10-05T13:58+0300

финансы

белоруссия

александр лукашенко

нацбанк

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МИНСК, 5 окт – ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за сентябрь снизились на 609 миллионов долларов, до 14,633 миллиарда долларов, из-за снижения цен на золото на международных рынках, сообщила пресс-служба Национального банка страны. "Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились за сентябрь на 609 миллионов долларов и на 1 октября 2026 года составили 14,633 миллиарда долларов... Сокращение объема золотовалютных резервов связано со снижением цены на золото на международных рынках", - говорится в сообщении Нацбанка. В сентябре снижение ЗВР составило 4%, вместе с тем текущий уровень резервов на 1,46% превышает уровень на 1 января 2026 года, указали в регуляторе. Целевые показатели на текущий год, утвержденные указом президента Белоруссии Александра Лукашенко, предусматривают, что к концу текущего года ЗВР страны должны составить не менее 9,2 миллиарда долларов.

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финансы, белоруссия, александр лукашенко, нацбанк