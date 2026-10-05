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"Росатом" будет тиражировать технологии замкнутого цикла в разных отраслях

"Росатом" будет тиражировать технологии замкнутого цикла в разных отраслях - 05.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" будет тиражировать технологии замкнутого цикла в разных отраслях

"Росатом" будет тиражировать технологии замкнутого цикла не только в атомной энергетике будущего, но и в других отраслях, заявил генеральный директор... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:46+0300

2026-10-05T15:46+0300

2026-10-05T16:18+0300

промышленность

геленджик

алексей лихачев

росатом

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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. "Росатом" будет тиражировать технологии замкнутого цикла не только в атомной энергетике будущего, но и в других отраслях, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Подходы к экономике замкнутого цикла стали основой нашей деятельности, развития технологий, и это мы сейчас будем тиражировать и в других направлениях, в других отраслях", - сказал Лихачев, выступая по видеосвязи на форуме "Биопром" в Геленджике.В целом, технологии замкнутого цикла позволяют сократить количество ядерных отходов, использовать их как полезное сырье и тем самым снизить негативное воздействие на окружающую среду. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов."Росатом" на практике осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах.Что касается конкретных проектов с участием "Росатома" в других областях, то в первую очередь речь идет об экологии - о возвращении накопленных химических материалов в технологический цикл, пояснил Лихачев. "Это десятки тонн переработанных материалов, которые используются в строительстве", - добавил он.Кроме того, замкнутый цикл применим при создании литий-ионных систем накопления энергии - от добычи лития до переработки аккумуляторов, сказал глава "Росатома"."Такая же работа будет проводиться в сфере радиофармпрепаратов", - отметил Лихачев.

геленджик

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промышленность, геленджик, алексей лихачев, росатом