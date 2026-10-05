https://1prime.ru/20261005/rosreestr-873958690.html

Росреестр сможет уведомлять собственников о неточных границах участков

Росреестр сможет уведомлять собственников о неточных границах участков - 05.10.2026, ПРАЙМ

Росреестр сможет уведомлять собственников о неточных границах участков

Росреестр сможет уведомлять собственников об отсутствии точных границ земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости, а также о... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:59+0300

2026-10-05T17:59+0300

2026-10-05T18:01+0300

общество

недвижимость

александр шохин

росреестр

госдума

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Росреестр сможет уведомлять собственников об отсутствии точных границ земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости, а также о незарегистрированных постройках, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе ведомства. Ранее сенаторы Андрей Кутепов, Игорь Тресков и Александр Шохин внесли в Госдуму законопроект, предлагающий, чтобы Росреестр направлял уведомления через "Госуслуги" собственникам земельных участков, границы которых не учтены в ЕГРН, либо требуют уточнения, а также в случае, если на участке расположены незарегистрированные здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Изменения предлагается внести в закон "О государственной регистрации недвижимости". "Данная инициатива обусловлена новым регулированием, введенным с 1 марта 2025 года (Федеральный закон 487-ФЗ), согласно которому осуществление сделок с земельными участками, не имеющими точных границ, запрещено. При этом сами граждане могут не знать об отсутствии указанной информации в ЕГРН до совершения сделки. Законопроект направлен на решение указанной проблемы", – рассказали в Росреестре. Кроме того, данная инициатива, как отметили в ведомстве, повысит информированность собственников о необходимости уточнения сведений и регистрации прав на объекты недвижимости. Также законопроект позволит обеспечить наполнение ЕГРН актуальными данными. "В уведомлении будет содержаться информация о необходимости уточнения местоположения границ земельного участка, осуществления государственной регистрации прав на расположенные на нем объекты или о необходимости определения координат соответствующего объекта на земельном участке", – добавили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , недвижимость, александр шохин, росреестр, госдума