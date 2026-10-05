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Росреестр сможет уведомлять собственников о неточных границах участков - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Росреестр сможет уведомлять собственников о неточных границах участков
Росреестр сможет уведомлять собственников о неточных границах участков - 05.10.2026, ПРАЙМ
Росреестр сможет уведомлять собственников о неточных границах участков
Росреестр сможет уведомлять собственников об отсутствии точных границ земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости, а также о... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:59+0300
2026-10-05T18:01+0300
общество
недвижимость
александр шохин
росреестр
госдума
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Росреестр сможет уведомлять собственников об отсутствии точных границ земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости, а также о незарегистрированных постройках, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе ведомства. Ранее сенаторы Андрей Кутепов, Игорь Тресков и Александр Шохин внесли в Госдуму законопроект, предлагающий, чтобы Росреестр направлял уведомления через "Госуслуги" собственникам земельных участков, границы которых не учтены в ЕГРН, либо требуют уточнения, а также в случае, если на участке расположены незарегистрированные здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Изменения предлагается внести в закон "О государственной регистрации недвижимости". "Данная инициатива обусловлена новым регулированием, введенным с 1 марта 2025 года (Федеральный закон 487-ФЗ), согласно которому осуществление сделок с земельными участками, не имеющими точных границ, запрещено. При этом сами граждане могут не знать об отсутствии указанной информации в ЕГРН до совершения сделки. Законопроект направлен на решение указанной проблемы", – рассказали в Росреестре. Кроме того, данная инициатива, как отметили в ведомстве, повысит информированность собственников о необходимости уточнения сведений и регистрации прав на объекты недвижимости. Также законопроект позволит обеспечить наполнение ЕГРН актуальными данными. "В уведомлении будет содержаться информация о необходимости уточнения местоположения границ земельного участка, осуществления государственной регистрации прав на расположенные на нем объекты или о необходимости определения координат соответствующего объекта на земельном участке", – добавили там.
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общество , недвижимость, александр шохин, росреестр, госдума
Общество , Недвижимость, Александр Шохин, Росреестр, Госдума
17:59 05.10.2026 (обновлено: 18:01 05.10.2026)
 
Росреестр сможет уведомлять собственников о неточных границах участков

Росреестр сможет уведомлять об отсутствии точных границ земельных участков в ЕГРН

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Росреестр сможет уведомлять собственников об отсутствии точных границ земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости, а также о незарегистрированных постройках, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе ведомства.
Ранее сенаторы Андрей Кутепов, Игорь Тресков и Александр Шохин внесли в Госдуму законопроект, предлагающий, чтобы Росреестр направлял уведомления через "Госуслуги" собственникам земельных участков, границы которых не учтены в ЕГРН, либо требуют уточнения, а также в случае, если на участке расположены незарегистрированные здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Изменения предлагается внести в закон "О государственной регистрации недвижимости".
"Данная инициатива обусловлена новым регулированием, введенным с 1 марта 2025 года (Федеральный закон 487-ФЗ), согласно которому осуществление сделок с земельными участками, не имеющими точных границ, запрещено. При этом сами граждане могут не знать об отсутствии указанной информации в ЕГРН до совершения сделки. Законопроект направлен на решение указанной проблемы", – рассказали в Росреестре.
Кроме того, данная инициатива, как отметили в ведомстве, повысит информированность собственников о необходимости уточнения сведений и регистрации прав на объекты недвижимости. Также законопроект позволит обеспечить наполнение ЕГРН актуальными данными.
"В уведомлении будет содержаться информация о необходимости уточнения местоположения границ земельного участка, осуществления государственной регистрации прав на расположенные на нем объекты или о необходимости определения координат соответствующего объекта на земельном участке", – добавили там.
 
ОбществоНедвижимостьАлександр ШохинРосреестрГосдума
 
 
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