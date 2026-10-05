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Портфель микрофинансовых организаций в России вырос всего на 9%

Портфель микрофинансовых организаций в России вырос всего на 9% - 05.10.2026, ПРАЙМ

Портфель микрофинансовых организаций в России вырос всего на 9%

Портфель микрофинансовых организаций (МФО) в России в период с 1 июля 2025 по 1 июля 2026 года вырос всего на 9%, говорится в обзоре рейтингового агентства... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T00:16+0300

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финансы

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Портфель микрофинансовых организаций (МФО) в России в период с 1 июля 2025 по 1 июля 2026 года вырос всего на 9%, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". "На рынке микрофинансирования отмечается сжатие выдачи и слабый рост портфеля. Первое полугодие 2026 года охарактеризовалось падением выдач на 6% относительно первого полугодия 2025-го при росте портфеля всего на 9% за период с 1 июля 2025 года по 1 июля 2026", - говорится там. Отмечается, что основное давление на выдачи оказало сокращение в сегменте займов до зарплаты (-41% в годовом выражении), при этом выдачи потребительских займов демонстрировали слабый прирост (+5%) из-за перехода к более долгосрочным продуктам и кредитным линиям. "Если годом ранее микрозаймы выдавались в среднем на 2-3 месяца, то в первом полугодии 2026-го уже на 4-5 месяцев", - пишет агентство. При этом увеличение сроков потребительских микрозаймов и развитие продуктов с кредитным лимитом стало следствием ужесточения макропруденциальных лимитов. В "Эксперт РА" напомнили, что с начала 2026 года компании больше не могут использовать собственные модели при расчете долговой нагрузки заемщиков. "Это привело к снижению уровня одобрения заявок на 8 процентных пунктов из-за отказа от части высокозакредитованных клиентов за период с 1 июля 2025 года по 1 июля 2026 года", - отмечают аналитики агентства. Выход из этой ситуации МФО нашли в масштабировании кредитных линий в 1,5 раза и в увеличении среднего чека микрозаймов на 37% за этот период, что в итоге поддержало объем выдачи и портфеля. "Кроме того, позитивно на динамике портфеля сказался прирост сегмента малого и среднего бизнеса (+14% год к году) вследствие увеличения максимальной суммы микрозайма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с 5 до 15 миллионов рублей", - добавили в "Эксперт РА".

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финансы