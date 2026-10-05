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"Магнит" будет продвигать тренд на ферментированные продукты
"Магнит" будет продвигать тренд на ферментированные продукты - 05.10.2026, ПРАЙМ
"Магнит" будет продвигать тренд на ферментированные продукты
"Магнит" назвал ферментированные продукты следующим этапом в тренде на функциональную еду - ритейлер намерен развивать эту категорию в России, в частности... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:51+0300
2026-10-05T14:51+0300
2026-10-05T14:51+0300
бизнес
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магнит
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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. "Магнит" назвал ферментированные продукты следующим этапом в тренде на функциональную еду - ритейлер намерен развивать эту категорию в России, в частности сейчас компания ищет партнеров, готовых научно вкладываться в производство такой еды, рассказал генеральный директор сети Евгений Случевский в рамках форума "Биопром". Ферментированные продукты - это еда, измененная под действием полезных микроорганизмов: бактерий, дрожжей или плесени. В ходе этого процесса они расщепляют сложные органические соединения (углеводы, белки, жиры) в продукте на более простые. Они поддерживают здоровье кишечника за счет поступления пробиотиков, которые помогают балансировать микробиом, улучшают пищеварение и усвоение питательных веществ. Среди таких продуктов известны квашеная капуста, кефир и чайный гриб. "Мы пытались найти, что же может быть следующим шагом в развитии функциональных продуктов, и увидели очень интересную возможность. Это ферментированные продукты", - сказал он на пленарной сессии. Случевский отметил, что с точки зрения промышленности эта категория сильно недооценена в России, особенно в сравнении с другими странами, где ферментированные продукты давно пользуются спросом. "Мы хотим сейчас этот тренд развить. Мы ищем активно продукты, которые готовы для потребительской полки, пока импортные, но также ищем партнеров, которые готовы эти продукты производить, и продавать, и вкладываться научно в развитие этой категории", - добавил глава ритейлера. Кроме того, "Магнит" сейчас разрабатывает сервисную и продуктовую линейку для сообщества спортсменов - как профессиональных, так и любителей.
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бизнес, россия, магнит
"Магнит" будет продвигать тренд на ферментированные продукты
"Магнит" назвал ферментированные продукты следующим этапом в тренде на функциональную еду
ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. "Магнит" назвал ферментированные продукты следующим этапом в тренде на функциональную еду - ритейлер намерен развивать эту категорию в России, в частности сейчас компания ищет партнеров, готовых научно вкладываться в производство такой еды, рассказал генеральный директор сети Евгений Случевский в рамках форума "Биопром".
Ферментированные продукты - это еда, измененная под действием полезных микроорганизмов: бактерий, дрожжей или плесени. В ходе этого процесса они расщепляют сложные органические соединения (углеводы, белки, жиры) в продукте на более простые. Они поддерживают здоровье кишечника за счет поступления пробиотиков, которые помогают балансировать микробиом, улучшают пищеварение и усвоение питательных веществ. Среди таких продуктов известны квашеная капуста, кефир и чайный гриб.
"Мы пытались найти, что же может быть следующим шагом в развитии функциональных продуктов, и увидели очень интересную возможность. Это ферментированные продукты", - сказал он на пленарной сессии.
Случевский отметил, что с точки зрения промышленности эта категория сильно недооценена в России, особенно в сравнении с другими странами, где ферментированные продукты давно пользуются спросом.
"Мы хотим сейчас этот тренд развить. Мы ищем активно продукты, которые готовы для потребительской полки, пока импортные, но также ищем партнеров, которые готовы эти продукты производить, и продавать, и вкладываться научно в развитие этой категории", - добавил глава ритейлера.
Кроме того, "Магнит" сейчас разрабатывает сервисную и продуктовую линейку для сообщества спортсменов - как профессиональных, так и любителей.