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Минтранс готов рассмотреть заявки авиакомпаний Шри-Ланки на рейсы в Россию - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Минтранс готов рассмотреть заявки авиакомпаний Шри-Ланки на рейсы в Россию
Минтранс готов рассмотреть заявки авиакомпаний Шри-Ланки на рейсы в Россию - 05.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс готов рассмотреть заявки авиакомпаний Шри-Ланки на рейсы в Россию
Российская сторона готова рассмотреть заявки авиакомпаний Шри-Ланки на рейсы в Россию, но пока их не было, рассказали РИА Новости с Минтрансе РФ. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:03+0300
2026-10-05T15:07+0300
бизнес
россия
туризм
шри-ланка
аэрофлот
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российская сторона готова рассмотреть заявки авиакомпаний Шри-Ланки на рейсы в Россию, но пока их не было, рассказали РИА Новости с Минтрансе РФ. Ранее в понедельник посол Шри-Ланки в России Шобини Каушала Гунасекера заявила агентству, что работа с целью возобновления рейсов ланкийских авиалиний в РФ ведется, но имеется ряд ограничений, связанных со страховыми вопросами. "Авиакомпании Шри-Ланки не проявляли заинтересованность в выполнении полетов в Россию. Российская сторона готова к рассмотрению соответствующих заявок в случае их поступления", - сообщили в министерстве. Также в Минтрансе отметили, что сейчас рейсы между Россией и Шри-Ланкой выполняет "Аэрофлот" с частотой два рейса в неделю, а в зимнем сезоне частота полетов будет увеличена до трех в неделю. Кроме того, ряд других российских авиакомпаний также планирует начать выполнение полетов из городов России на Шри-Ланку.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, россия, туризм, шри-ланка, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, ШРИ-ЛАНКА, Аэрофлот
15:03 05.10.2026 (обновлено: 15:07 05.10.2026)
 
Минтранс готов рассмотреть заявки авиакомпаний Шри-Ланки на рейсы в Россию

Минтранс: Россия готова рассмотреть заявки авиакомпаний Шри-Ланки на рейсы в страну

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российская сторона готова рассмотреть заявки авиакомпаний Шри-Ланки на рейсы в Россию, но пока их не было, рассказали РИА Новости с Минтрансе РФ.
Ранее в понедельник посол Шри-Ланки в России Шобини Каушала Гунасекера заявила агентству, что работа с целью возобновления рейсов ланкийских авиалиний в РФ ведется, но имеется ряд ограничений, связанных со страховыми вопросами.
"Авиакомпании Шри-Ланки не проявляли заинтересованность в выполнении полетов в Россию. Российская сторона готова к рассмотрению соответствующих заявок в случае их поступления", - сообщили в министерстве.
Также в Минтрансе отметили, что сейчас рейсы между Россией и Шри-Ланкой выполняет "Аэрофлот" с частотой два рейса в неделю, а в зимнем сезоне частота полетов будет увеличена до трех в неделю. Кроме того, ряд других российских авиакомпаний также планирует начать выполнение полетов из городов России на Шри-Ланку.
 
БизнесРОССИЯТуризмШРИ-ЛАНКААэрофлот
 
 
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