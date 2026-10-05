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Минтранс готов рассмотреть заявки авиакомпаний Шри-Ланки на рейсы в Россию

Минтранс готов рассмотреть заявки авиакомпаний Шри-Ланки на рейсы в Россию - 05.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс готов рассмотреть заявки авиакомпаний Шри-Ланки на рейсы в Россию

Российская сторона готова рассмотреть заявки авиакомпаний Шри-Ланки на рейсы в Россию, но пока их не было, рассказали РИА Новости с Минтрансе РФ. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:03+0300

2026-10-05T15:03+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российская сторона готова рассмотреть заявки авиакомпаний Шри-Ланки на рейсы в Россию, но пока их не было, рассказали РИА Новости с Минтрансе РФ. Ранее в понедельник посол Шри-Ланки в России Шобини Каушала Гунасекера заявила агентству, что работа с целью возобновления рейсов ланкийских авиалиний в РФ ведется, но имеется ряд ограничений, связанных со страховыми вопросами. "Авиакомпании Шри-Ланки не проявляли заинтересованность в выполнении полетов в Россию. Российская сторона готова к рассмотрению соответствующих заявок в случае их поступления", - сообщили в министерстве. Также в Минтрансе отметили, что сейчас рейсы между Россией и Шри-Ланкой выполняет "Аэрофлот" с частотой два рейса в неделю, а в зимнем сезоне частота полетов будет увеличена до трех в неделю. Кроме того, ряд других российских авиакомпаний также планирует начать выполнение полетов из городов России на Шри-Ланку.

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бизнес, россия, туризм, шри-ланка, аэрофлот