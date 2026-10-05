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Россия планирует увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%
Россия планирует увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96% - 05.10.2026, ПРАЙМ
Россия планирует увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%
Россия планируется увеличить объем производства продукции биоэкономики к 2030 году на 96%, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:37+0300
2026-10-05T15:37+0300
2026-10-05T15:37+0300
россия
промышленность
антон алиханов
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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Россия планируется увеличить объем производства продукции биоэкономики к 2030 году на 96%, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Биопрома".
Как сообщил ранее в понедельник вице-премьер России Денис Мантуров, стратегия развития биоэкономики в России до 2036 года утверждена.
"К 2030 году планируется увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%, довести долю отечественной биотехнологической продукции в структуре потребления до 55%, а уровень технологической независимости – до 40%", - рассказал сказал Алиханов, добавив, что 2025 году объем российского рынка биоэкономики составил около 480 миллиардов рублей.
Он также назвал основные показатели стратегии развития биоэкономики в РФ.
"В проект Стратегии развития биоэкономики мы заложили пять основных показателей: объем инвестиций, объем экспорта, производительность труда, объем производства и доля отечественных высокотехнологичных продуктов биоэкономики в структуре потребления", - рассказал глава Минпромторга.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
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россия, промышленность, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг
РОССИЯ, Промышленность, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Минпромторг
Россия планирует увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%
Минпромторг: Россия планирует увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%
ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Россия планируется увеличить объем производства продукции биоэкономики к 2030 году на 96%, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Биопрома".
Как сообщил ранее в понедельник вице-премьер России Денис Мантуров, стратегия развития биоэкономики в России до 2036 года утверждена.
"К 2030 году планируется увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%, довести долю отечественной биотехнологической продукции в структуре потребления до 55%, а уровень технологической независимости – до 40%", - рассказал сказал Алиханов, добавив, что 2025 году объем российского рынка биоэкономики составил около 480 миллиардов рублей.
Он также назвал основные показатели стратегии развития биоэкономики в РФ.
"В проект Стратегии развития биоэкономики мы заложили пять основных показателей: объем инвестиций, объем экспорта, производительность труда, объем производства и доля отечественных высокотехнологичных продуктов биоэкономики в структуре потребления", - рассказал глава Минпромторга.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".