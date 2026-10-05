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Россия планирует увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%

Россия планирует увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96% - 05.10.2026, ПРАЙМ

Россия планирует увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%

Россия планируется увеличить объем производства продукции биоэкономики к 2030 году на 96%, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:37+0300

2026-10-05T15:37+0300

2026-10-05T15:37+0300

россия

промышленность

антон алиханов

денис мантуров

минпромторг

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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Россия планируется увеличить объем производства продукции биоэкономики к 2030 году на 96%, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Биопрома". Как сообщил ранее в понедельник вице-премьер России Денис Мантуров, стратегия развития биоэкономики в России до 2036 года утверждена. "К 2030 году планируется увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%, довести долю отечественной биотехнологической продукции в структуре потребления до 55%, а уровень технологической независимости – до 40%", - рассказал сказал Алиханов, добавив, что 2025 году объем российского рынка биоэкономики составил около 480 миллиардов рублей. Он также назвал основные показатели стратегии развития биоэкономики в РФ. "В проект Стратегии развития биоэкономики мы заложили пять основных показателей: объем инвестиций, объем экспорта, производительность труда, объем производства и доля отечественных высокотехнологичных продуктов биоэкономики в структуре потребления", - рассказал глава Минпромторга. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг