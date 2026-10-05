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Посол рассказал о работе над перезапуском авиасообщения с Доминиканой

Посол рассказал о работе над перезапуском авиасообщения с Доминиканой - 05.10.2026, ПРАЙМ

Посол рассказал о работе над перезапуском авиасообщения с Доминиканой

Россия и Доминиканская Республика пытаются решить необходимые вопросы, чтобы обеспечить перезапуск авиасообщения между странами, рассказал российский посол в... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T18:17+0300

2026-10-05T18:17+0300

2026-10-05T18:27+0300

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МЕХИКО, 5 окт - ПРАЙМ. Россия и Доминиканская Республика пытаются решить необходимые вопросы, чтобы обеспечить перезапуск авиасообщения между странами, рассказал российский посол в Доминикане Алексей Середин. В интервью доминиканскому каналу Telesistema 11 дипломат отметил, что Россия открыта к возобновлению перелетов в Доминикану. Как добавил посол, технически рейсы возможны, просто потребовалось бы облетать закрытое воздушное пространство стран Европы. "Нужно лишь обеспечить здесь юридические и технические гарантии - ремонт (самолетов - ред.), снабжение топливом в Доминиканской Республике. И мы пытаемся решить эти вопросы", - сказал Середин. Он добавил, что в этом деле мяч находится на доминиканской стороне.

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бизнес, туризм, россия, доминикана, европа