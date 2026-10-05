Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол рассказал о работе над перезапуском авиасообщения с Доминиканой - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/rossija-873959264.html
Посол рассказал о работе над перезапуском авиасообщения с Доминиканой
Посол рассказал о работе над перезапуском авиасообщения с Доминиканой - 05.10.2026, ПРАЙМ
Посол рассказал о работе над перезапуском авиасообщения с Доминиканой
Россия и Доминиканская Республика пытаются решить необходимые вопросы, чтобы обеспечить перезапуск авиасообщения между странами, рассказал российский посол в... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:17+0300
2026-10-05T18:27+0300
бизнес
туризм
россия
доминикана
европа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873959264.jpg?1791214050
МЕХИКО, 5 окт - ПРАЙМ. Россия и Доминиканская Республика пытаются решить необходимые вопросы, чтобы обеспечить перезапуск авиасообщения между странами, рассказал российский посол в Доминикане Алексей Середин. В интервью доминиканскому каналу Telesistema 11 дипломат отметил, что Россия открыта к возобновлению перелетов в Доминикану. Как добавил посол, технически рейсы возможны, просто потребовалось бы облетать закрытое воздушное пространство стран Европы. "Нужно лишь обеспечить здесь юридические и технические гарантии - ремонт (самолетов - ред.), снабжение топливом в Доминиканской Республике. И мы пытаемся решить эти вопросы", - сказал Середин. Он добавил, что в этом деле мяч находится на доминиканской стороне.
доминикана
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, доминикана, европа
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ДОМИНИКАНА, ЕВРОПА
18:17 05.10.2026 (обновлено: 18:27 05.10.2026)
 
Посол рассказал о работе над перезапуском авиасообщения с Доминиканой

Середин: Россия и Доминиканская Республика пытаются перезапустить авиасообщение

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МЕХИКО, 5 окт - ПРАЙМ. Россия и Доминиканская Республика пытаются решить необходимые вопросы, чтобы обеспечить перезапуск авиасообщения между странами, рассказал российский посол в Доминикане Алексей Середин.
В интервью доминиканскому каналу Telesistema 11 дипломат отметил, что Россия открыта к возобновлению перелетов в Доминикану. Как добавил посол, технически рейсы возможны, просто потребовалось бы облетать закрытое воздушное пространство стран Европы.
"Нужно лишь обеспечить здесь юридические и технические гарантии - ремонт (самолетов - ред.), снабжение топливом в Доминиканской Республике. И мы пытаемся решить эти вопросы", - сказал Середин.
Он добавил, что в этом деле мяч находится на доминиканской стороне.
 
БизнесТуризмРОССИЯДОМИНИКАНАЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала