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Экс-акционеры ЮКОСа требуют российские активы в Euroclear

Экс-акционеры ЮКОСа требуют российские активы в Euroclear - 05.10.2026, ПРАЙМ

Экс-акционеры ЮКОСа требуют российские активы в Euroclear

Компании Hulley Enterprises и Veteran Petroleum, бывшие акционеры ЮКОСа, пытаются через бельгийские суды получить право обратить взыскание на находящиеся в... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T20:30+0300

2026-10-05T20:30+0300

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - ПРАЙМ. Компании Hulley Enterprises и Veteran Petroleum, бывшие акционеры ЮКОСа, пытаются через бельгийские суды получить право обратить взыскание на находящиеся в Euroclear российские активы, которые сейчас заблокированы в рамках санкций ЕС, следует из опубликованного Общим судом ЕС определения по делу Банка России, с которым ознакомилось РИА Новости. Решение было принято 29 сентября и в октябре опубликовано на сайте Суда ЕС. "13 февраля 2026 года они подали… во франкоязычный суд первой инстанции Брюсселя одностороннее ходатайство с целью получить судебное разрешение на осуществление исполнительного ареста в отношении находящихся у Euroclear активов России, имеющих коммерческое назначение", - говорится в документе. Таким образом компании пытались получить возможность взыскать замороженные российские активы в счет исполнения ранее вынесенных в их пользу арбитражных решений. Однако 9 марта брюссельский суд отказал им. Hulley Enterprises и Veteran Petroleum обжаловали это решение в апелляционном суде Брюсселя, разбирательство продолжается, следует из определения суда ЕС. Одновременно компании попытались вступить в судебный спор между Банком России и Советом ЕС на стороне последнего. В этом деле Банк России требует отменить регламент ЕС, запрещающий перевод его активов и резервов. Hulley Enterprises и Veteran Petroleum объяснили, что сохранение этого регламента помогает им обосновать в бельгийском суде возможность ареста российских средств в Euroclear. По мнению компаний, положения документа позволяют им доказывать, что на находящиеся там средства можно обратить взыскание. Общий суд ЕС, однако, отказался допустить компании к делу Банка России. Суд решил, что они не доказали наличие "прямого и актуального интереса" в исходе этого спора. Суд также указал, что оспариваемый регламент ЕС не регулирует вопросы взыскания российских активов частными лицами и компаниями через национальные суды стран Евросоюза. Банк России 27 февраля обратился в Общий суд ЕС с требованием отменить регламент Совета ЕС от 12 декабря 2025 года, запрещающий перевод его активов и резервов. Активы Банка России были заморожены после начала Россией специальной военной операции на Украине в 2022 году. Их основной объем - по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды - хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. Российская сторона неоднократно называла замораживание российских активов незаконным, предупреждая, что попытки их конфискации будут иметь последствия и повлекут ответные меры.

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бизнес, россия, финансы, брюссель, украина, ес, банк россии, euroclear