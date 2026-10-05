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Россияне стали чаще покупать икру кеты и нерки вместо горбуши - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще покупать икру кеты и нерки вместо горбуши
Россияне стали чаще покупать икру кеты и нерки вместо горбуши - 05.10.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать икру кеты и нерки вместо горбуши
Россияне изменили вкусовые предпочтения при покупках красной икры: в этом году они чаще покупали икру кеты и нерки вместо горбуши, выяснили для РИА Новости... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T00:28+0300
2026-10-05T00:28+0300
бизнес
россия
общество
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Россияне изменили вкусовые предпочтения при покупках красной икры: в этом году они чаще покупали икру кеты и нерки вместо горбуши, выяснили для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "В топе покупок оказались икра кеты и нерки, в то время как в прошлые годы лидером была горбуша", - пришли к выводу аналитики, изучив траты россиян на икру в сентябре. По их данным, медианная цена на красную икру в сентябре составила 1934 рубля за 100 граммов. Для сравнения, упаковка имитированной красной икры обходилась в среднем по 595 рублей.
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192
40
192
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40
192
40
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
00:28 05.10.2026
 
Россияне стали чаще покупать икру кеты и нерки вместо горбуши

Аналитики: россияне в этом году чаще покупали икру кеты и нерки вместо горбуши

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Россияне изменили вкусовые предпочтения при покупках красной икры: в этом году они чаще покупали икру кеты и нерки вместо горбуши, выяснили для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"В топе покупок оказались икра кеты и нерки, в то время как в прошлые годы лидером была горбуша", - пришли к выводу аналитики, изучив траты россиян на икру в сентябре.
По их данным, медианная цена на красную икру в сентябре составила 1934 рубля за 100 граммов.
Для сравнения, упаковка имитированной красной икры обходилась в среднем по 595 рублей.
 
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