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Россияне стали чаще покупать икру кеты и нерки вместо горбуши

Россияне стали чаще покупать икру кеты и нерки вместо горбуши - 05.10.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще покупать икру кеты и нерки вместо горбуши

Россияне изменили вкусовые предпочтения при покупках красной икры: в этом году они чаще покупали икру кеты и нерки вместо горбуши, выяснили для РИА Новости... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T00:28+0300

2026-10-05T00:28+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Россияне изменили вкусовые предпочтения при покупках красной икры: в этом году они чаще покупали икру кеты и нерки вместо горбуши, выяснили для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "В топе покупок оказались икра кеты и нерки, в то время как в прошлые годы лидером была горбуша", - пришли к выводу аналитики, изучив траты россиян на икру в сентябре. По их данным, медианная цена на красную икру в сентябре составила 1934 рубля за 100 граммов. Для сравнения, упаковка имитированной красной икры обходилась в среднем по 595 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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