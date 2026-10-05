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В РСТ отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме - 05.10.2026, ПРАЙМ
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В РСТ отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме
В РСТ отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме - 05.10.2026, ПРАЙМ
В РСТ отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме
Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает информацией о массовой вспышке вируса Коксаки среди россиян во Вьетнаме, однако не исключает отдельные случаи... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:42+0300
2026-10-05T14:44+0300
бизнес
туризм
вьетнам
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает информацией о массовой вспышке вируса Коксаки среди россиян во Вьетнаме, однако не исключает отдельные случаи заболевания, поскольку оно является сезонным, рассказали в РСТ. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что вспышка вируса Коксаки произошла во вьетнамском отеле Amiana resort Camran, в том числе заболели во время отдыха в Камрани несколько семей из России. "В Российском союзе туриндустрии не располагают информацией, которая позволяла бы говорить о массовой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов во Вьетнаме", - сказали в РСТ. "При этом отдельные случаи заболевания туристов возможны, особенно в местах массового отдыха", - добавили в союзе. В союзе отметили, что по данным страхового комитета РСТ, подобные случаи имеют сезонный характер. РСТ продолжает уточнять информацию у туроператоров, работающих на вьетнамском направлении, заверили там. Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.
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бизнес, туризм, вьетнам, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, ВЬЕТНАМ, Российский союз туриндустрии, РСТ
14:42 05.10.2026 (обновлено: 14:44 05.10.2026)
 
В РСТ отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме

РСТ не располагает информацией о массовой вспышке вируса Коксаки среди россиян во Вьетнаме

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает информацией о массовой вспышке вируса Коксаки среди россиян во Вьетнаме, однако не исключает отдельные случаи заболевания, поскольку оно является сезонным, рассказали в РСТ.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что вспышка вируса Коксаки произошла во вьетнамском отеле Amiana resort Camran, в том числе заболели во время отдыха в Камрани несколько семей из России.
"В Российском союзе туриндустрии не располагают информацией, которая позволяла бы говорить о массовой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов во Вьетнаме", - сказали в РСТ.
"При этом отдельные случаи заболевания туристов возможны, особенно в местах массового отдыха", - добавили в союзе.
В союзе отметили, что по данным страхового комитета РСТ, подобные случаи имеют сезонный характер. РСТ продолжает уточнять информацию у туроператоров, работающих на вьетнамском направлении, заверили там.
Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.
 
БизнесТуризмВЬЕТНАМРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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