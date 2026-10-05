https://1prime.ru/20261005/rst-873949513.html

В РСТ отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме

В РСТ отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме - 05.10.2026, ПРАЙМ

В РСТ отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки во Вьетнаме

Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает информацией о массовой вспышке вируса Коксаки среди россиян во Вьетнаме, однако не исключает отдельные случаи... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:42+0300

2026-10-05T14:42+0300

2026-10-05T14:44+0300

бизнес

туризм

вьетнам

российский союз туриндустрии

рст

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873949513.jpg?1791200669

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает информацией о массовой вспышке вируса Коксаки среди россиян во Вьетнаме, однако не исключает отдельные случаи заболевания, поскольку оно является сезонным, рассказали в РСТ. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что вспышка вируса Коксаки произошла во вьетнамском отеле Amiana resort Camran, в том числе заболели во время отдыха в Камрани несколько семей из России. "В Российском союзе туриндустрии не располагают информацией, которая позволяла бы говорить о массовой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов во Вьетнаме", - сказали в РСТ. "При этом отдельные случаи заболевания туристов возможны, особенно в местах массового отдыха", - добавили в союзе. В союзе отметили, что по данным страхового комитета РСТ, подобные случаи имеют сезонный характер. РСТ продолжает уточнять информацию у туроператоров, работающих на вьетнамском направлении, заверили там. Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, вьетнам, российский союз туриндустрии, рст