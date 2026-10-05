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Курсу рубля покупки Минфина нипочем

Курсу рубля покупки Минфина нипочем - 05.10.2026, ПРАЙМ

Курсу рубля покупки Минфина нипочем

Минфин объявил, что с 7 октября увеличит объем регулярных покупок валюты по бюджетному правилу до 12,7 миллиарда рублей в день с сентябрьских 2,5 миллиарда... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T16:56+0300

2026-10-05T16:56+0300

2026-10-05T16:56+0300

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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минфин объявил, что с 7 октября увеличит объем регулярных покупок валюты по бюджетному правилу до 12,7 миллиарда рублей в день с сентябрьских 2,5 миллиарда рублей.С учетом продаж валюты на 0,6 миллиарда рублей в день в рамках нерегулярных операций, нетто-покупки валюты в рамках бюджетных операций с 7 октября составят 12,1 миллиарда рублей в день (в сентябре нетто-покупки составляли 1,9 миллиарда рублей).Увеличение покупок валюты по бюджетному правилу вызвано ростом нефтяных цен из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Если в августе средняя цена на российскую экспортную нефть Юралс составляла 67 долларов за баррель, то в сентябре цена Юралс выросла до 92 долларов за баррель.Покупки валюты Минфином, на наш взгляд, останутся второстепенным фактором для курса рубля.Основными факторами влияния на курс рубля являются динамика экспорта-импорта (цены на нефть и другое сырье) и динамика потоков капитала (зависит от геополитики, от ключевой ставки).Мы полагаем, что в октябре курс рубля останется стабильным и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 82-87 за доллар, 12,2-13,0 за юань и 93-99 за евро.Динамика рубля в октябре будет сильно зависеть от развития украинского и ближневосточного конфликтов. Пока в свои прогнозы мы заложили текущее состояние обоих конфликтов (не ожидаем значимых изменений в геополитике).Чем острее будет конфликт на Ближнем Востоке, тем выше цены на нефть и другое сырье и тем крепче рубль.Сохранение запрета на экспорт дизеля и сложности в Черном море могут сократить объемы экспорта в октябре.В свою очередь, объем импорта в октябре может остаться на повышенном уровне. Импортеры в условиях длинных лагов могут наращивать закупки для высокого предновогоднего сезона. Кроме этого, могут возрасти объемы импорта для внепланового ремонта поврежденной инфраструктуры.Важным фактором поддержки рубля в октябре останется высокая ключевая ставка.Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 23 октября сохранит ключевую ставку 14%.Негативными факторами для рубля являются повышенные геополитические и санкционные риски, покупки валюты Минфином в рамках бюджетных операций.Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

мнения аналитиков, финансы, минфин, банк россии, россия, рубль, валюта, курсы валют