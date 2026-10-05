Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курсу рубля покупки Минфина нипочем - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261005/rubl-873955126.html
Курсу рубля покупки Минфина нипочем
Курсу рубля покупки Минфина нипочем - 05.10.2026, ПРАЙМ
Курсу рубля покупки Минфина нипочем
Минфин объявил, что с 7 октября увеличит объем регулярных покупок валюты по бюджетному правилу до 12,7 миллиарда рублей в день с сентябрьских 2,5 миллиарда... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T16:56+0300
2026-10-05T16:56+0300
экономика
мнения аналитиков
финансы
минфин
банк россии
россия
рубль
валюта
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873955126.jpg?1791208593
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минфин объявил, что с 7 октября увеличит объем регулярных покупок валюты по бюджетному правилу до 12,7 миллиарда рублей в день с сентябрьских 2,5 миллиарда рублей.С учетом продаж валюты на 0,6 миллиарда рублей в день в рамках нерегулярных операций, нетто-покупки валюты в рамках бюджетных операций с 7 октября составят 12,1 миллиарда рублей в день (в сентябре нетто-покупки составляли 1,9 миллиарда рублей).Увеличение покупок валюты по бюджетному правилу вызвано ростом нефтяных цен из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Если в августе средняя цена на российскую экспортную нефть Юралс составляла 67 долларов за баррель, то в сентябре цена Юралс выросла до 92 долларов за баррель.Покупки валюты Минфином, на наш взгляд, останутся второстепенным фактором для курса рубля.Основными факторами влияния на курс рубля являются динамика экспорта-импорта (цены на нефть и другое сырье) и динамика потоков капитала (зависит от геополитики, от ключевой ставки).Мы полагаем, что в октябре курс рубля останется стабильным и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 82-87 за доллар, 12,2-13,0 за юань и 93-99 за евро.Динамика рубля в октябре будет сильно зависеть от развития украинского и ближневосточного конфликтов. Пока в свои прогнозы мы заложили текущее состояние обоих конфликтов (не ожидаем значимых изменений в геополитике).Чем острее будет конфликт на Ближнем Востоке, тем выше цены на нефть и другое сырье и тем крепче рубль.Сохранение запрета на экспорт дизеля и сложности в Черном море могут сократить объемы экспорта в октябре.В свою очередь, объем импорта в октябре может остаться на повышенном уровне. Импортеры в условиях длинных лагов могут наращивать закупки для высокого предновогоднего сезона. Кроме этого, могут возрасти объемы импорта для внепланового ремонта поврежденной инфраструктуры.Важным фактором поддержки рубля в октябре останется высокая ключевая ставка.Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 23 октября сохранит ключевую ставку 14%.Негативными факторами для рубля являются повышенные геополитические и санкционные риски, покупки валюты Минфином в рамках бюджетных операций.Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Михаил Васильев
https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg
Михаил Васильев
https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, минфин, банк россии, россия, рубль, валюта, курсы валют
Экономика, Мнения аналитиков, Финансы, Минфин, Банк России, РОССИЯ, рубль, валюта, Курсы валют
16:56 05.10.2026
 
Курсу рубля покупки Минфина нипочем

Васильев: важным фактором поддержки рубля в октябре останется высокая ключевая ставка

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Михаил Васильев
Михаил Васильев
главный аналитик "Совкомбанка"
Все материалы
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минфин объявил, что с 7 октября увеличит объем регулярных покупок валюты по бюджетному правилу до 12,7 миллиарда рублей в день с сентябрьских 2,5 миллиарда рублей.
С учетом продаж валюты на 0,6 миллиарда рублей в день в рамках нерегулярных операций, нетто-покупки валюты в рамках бюджетных операций с 7 октября составят 12,1 миллиарда рублей в день (в сентябре нетто-покупки составляли 1,9 миллиарда рублей).
Увеличение покупок валюты по бюджетному правилу вызвано ростом нефтяных цен из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Если в августе средняя цена на российскую экспортную нефть Юралс составляла 67 долларов за баррель, то в сентябре цена Юралс выросла до 92 долларов за баррель.
Покупки валюты Минфином, на наш взгляд, останутся второстепенным фактором для курса рубля.
Основными факторами влияния на курс рубля являются динамика экспорта-импорта (цены на нефть и другое сырье) и динамика потоков капитала (зависит от геополитики, от ключевой ставки).
Мы полагаем, что в октябре курс рубля останется стабильным и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 82-87 за доллар, 12,2-13,0 за юань и 93-99 за евро.
Динамика рубля в октябре будет сильно зависеть от развития украинского и ближневосточного конфликтов. Пока в свои прогнозы мы заложили текущее состояние обоих конфликтов (не ожидаем значимых изменений в геополитике).
Чем острее будет конфликт на Ближнем Востоке, тем выше цены на нефть и другое сырье и тем крепче рубль.
Сохранение запрета на экспорт дизеля и сложности в Черном море могут сократить объемы экспорта в октябре.
В свою очередь, объем импорта в октябре может остаться на повышенном уровне. Импортеры в условиях длинных лагов могут наращивать закупки для высокого предновогоднего сезона. Кроме этого, могут возрасти объемы импорта для внепланового ремонта поврежденной инфраструктуры.
Важным фактором поддержки рубля в октябре останется высокая ключевая ставка.
Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 23 октября сохранит ключевую ставку 14%.
  • Высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях.
  • Охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (то есть спрос на валюту).
  • Делает дорогой спекулятивную игру против рубля.
  • Экспортерам при текущей высокой рублевой ставке выгоднее продавать валютную выручку, а не кредитоваться в рублях для финансирования текущих рублевых расходов.
Негативными факторами для рубля являются повышенные геополитические и санкционные риски, покупки валюты Минфином в рамках бюджетных операций.
Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиковФинансыМинфинБанк РоссииРОССИЯрубльвалютаКурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала