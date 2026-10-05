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"Давление на рубль": аналитики оценили снижение курса российской валюты - 05.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261005/rubl-873959011.html
"Давление на рубль": аналитики оценили снижение курса российской валюты
"Давление на рубль": аналитики оценили снижение курса российской валюты - 05.10.2026, ПРАЙМ
"Давление на рубль": аналитики оценили снижение курса российской валюты
Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели уверенно оттолкнулся вверх от уровня 12,5 рубля, на котором он завершил торги прошлой недели,... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:23+0300
2026-10-05T18:23+0300
экономика
рынок
торги
минфин
рубль
валюта
курсы валют
россия
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели уверенно оттолкнулся вверх от уровня 12,5 рубля, на котором он завершил торги прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.02 мск рос на 23 копейки (+1,8%), до 12,73 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,51-12,74 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,48 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 85,36 рубля. Рубль под давлением решения МинфинаКурс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в понедельник оттолкнулся вверх от уровня 12,5 рубля, на котором он завершил торги прошлой недели. После оглашения Минфином РФ параметров покупки валюты на рынке в октябре-начале ноября рост юаня усилился, и его курс вышел на максимумы с 9 сентября. Минфин России с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день. С 7 сентября по 6 октября общий объем покупки Минфином валюты и золота по бюджетному правилу составляет 55,6 миллиарда рублей, а объем ежедневных операций - 2,5 миллиарда рублей. ЦБ РФ со своей стороны во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Таким образом, итоговые покупки валюты в ФНБ возрастут с 1,92 миллиарда рублей в день до 12,12 миллиарда – в 6,3 раза. "Рубль уже отреагировал на объявление новых параметров ослаблением. Увеличение покупок валюты во многом отражает ожидаемые более высокие нефтегазовые доходы. Различия во временных лагах между динамикой нефтяных цен, поступлением экспортной выручки, ее продажей на внутреннем рынке и проведением бюджетных операций могут приводить к тому, что краткосрочный баланс спроса и предложения валюты будет заметно отклоняться в ту или иную сторону", - комментирует Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.03 мск снижалась на 0,1%, до 102,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,3%, до 102,2 пункта. Прогнозы В начале октября баланс рынка традиционно смещается в пользу иностранной валюты за счет снижения активности экспортеров, отметил Спартак Соболев из "Альфа-Форекс". "В рамках бюджетного правила объемы покупки валюты значительно увеличатся, что создаст дополнительное давление на рубль. Среди факторов поддержки национальной валюты по-прежнему остается высокая ставка ЦБ и цена нефти Urals выше 100 долларов за баррель", - добавляет он. Кроме спроса на валюту со стороны ЦБ РФ, он может оставаться на относительно высоком уровне, в том числе на фоне зарубежных закупок топлива, а также компонентов, необходимых для восстановления выбывающих из-за геополитической обстановки производственных мощностей и инфраструктуры, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Поэтому рубль некоторое время может продолжать дешеветь, курс юаня способен в ближайшие сессии предпринять попытку пробоя круглого уровня сопротивления 12,8 рубля", - добавляет он.
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рынок, торги, минфин, рубль, валюта, курсы валют, россия
Экономика, Рынок, Торги, Минфин, рубль, валюта, Курсы валют, РОССИЯ
18:23 05.10.2026
 
"Давление на рубль": аналитики оценили снижение курса российской валюты

Бабин: рубль некоторое время может продолжать дешеветь

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели уверенно оттолкнулся вверх от уровня 12,5 рубля, на котором он завершил торги прошлой недели, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 18.02 мск рос на 23 копейки (+1,8%), до 12,73 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,51-12,74 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,48 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 85,36 рубля.

Рубль под давлением решения Минфина

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в понедельник оттолкнулся вверх от уровня 12,5 рубля, на котором он завершил торги прошлой недели. После оглашения Минфином РФ параметров покупки валюты на рынке в октябре-начале ноября рост юаня усилился, и его курс вышел на максимумы с 9 сентября.
Минфин России с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день. С 7 сентября по 6 октября общий объем покупки Минфином валюты и золота по бюджетному правилу составляет 55,6 миллиарда рублей, а объем ежедневных операций - 2,5 миллиарда рублей.
ЦБ РФ со своей стороны во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Таким образом, итоговые покупки валюты в ФНБ возрастут с 1,92 миллиарда рублей в день до 12,12 миллиарда – в 6,3 раза.
"Рубль уже отреагировал на объявление новых параметров ослаблением. Увеличение покупок валюты во многом отражает ожидаемые более высокие нефтегазовые доходы. Различия во временных лагах между динамикой нефтяных цен, поступлением экспортной выручки, ее продажей на внутреннем рынке и проведением бюджетных операций могут приводить к тому, что краткосрочный баланс спроса и предложения валюты будет заметно отклоняться в ту или иную сторону", - комментирует Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.03 мск снижалась на 0,1%, до 102,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,3%, до 102,2 пункта.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2026
Курсу рубля покупки Минфина нипочем
Вчера, 16:56

Прогнозы

В начале октября баланс рынка традиционно смещается в пользу иностранной валюты за счет снижения активности экспортеров, отметил Спартак Соболев из "Альфа-Форекс".
"В рамках бюджетного правила объемы покупки валюты значительно увеличатся, что создаст дополнительное давление на рубль. Среди факторов поддержки национальной валюты по-прежнему остается высокая ставка ЦБ и цена нефти Urals выше 100 долларов за баррель", - добавляет он.
Кроме спроса на валюту со стороны ЦБ РФ, он может оставаться на относительно высоком уровне, в том числе на фоне зарубежных закупок топлива, а также компонентов, необходимых для восстановления выбывающих из-за геополитической обстановки производственных мощностей и инфраструктуры, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Поэтому рубль некоторое время может продолжать дешеветь, курс юаня способен в ближайшие сессии предпринять попытку пробоя круглого уровня сопротивления 12,8 рубля", - добавляет он.
 
ЭкономикаРынокТоргиМинфинрубльвалютаКурсы валютРОССИЯ
 
 
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