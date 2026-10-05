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Индекс Мосбиржи борется за важный рубеж

Индекс Мосбиржи борется за важный рубеж - 05.10.2026, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи борется за важный рубеж

За минувшую неделю широкий индекс акций почти не изменился, двигаясь под 2300 пунктов, а сегодня впервые с 25 сентября зашел выше этой отметки. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T12:33+0300

2026-10-05T12:33+0300

2026-10-05T12:33+0300

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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. За минувшую неделю широкий индекс акций почти не изменился, двигаясь под 2300 пунктов, а сегодня впервые с 25 сентября зашел выше этой отметки.Рыночная конъюнктура несколько улучшилась для экспортеров – рубль слабеет, в плюсе цветные и драгоценные металлы. Нефть торгуется в минусе, цепляясь за трехзначные уровни, но коррекция идет от недельного роста более чем на 3,5%.Геополитика неоднозначная. С одной стороны, продолжается переговорная активность по линии Москва-Вашингтон, и в частности, обсуждаются перспективы сотрудничества в энергетической сфере. Так, среди лидеров понедельника – тяжеловесные акции "Лукойла". По данным американских СМИ, сделка с зарубежными активами компании вошла в повестку переговоров России и США. Кроме того, обсуждается проведение еще в октябре трехсторонней встречи с Украиной.С другой стороны, возможность вступления в силу новых американских санкций никто не отменял, взаимная риторика со странами ЕС ужесточилась, в том числе в контексте угроз калининградскому региону. Продолжаются атаки БПЛА на российскую инфраструктуру.Продолжают сдерживать аппетит к риску и перспективы фискального ужесточения в рамках проекта трехлетнего бюджета. Под наибольшим давлением акции представителей горно-металлургического сектора.В части ожиданий по ключевой ставке инвесторы уже в целом могли смириться с монетарной паузой в октябре. В пользу этого говорят оперативные данные по инфляции и инфляционным ожиданиям. В значительной степени это прямые отголоски напряженности на топливном рынке. В среду, 7 октября, Росстат представит недельный отчет по инфляции, в пятницу – сентябрьский ИПЦ. На следующий день ЦБ опубликует "Мониторинг отраслевых финансовых потоков" и "Обзор рисков финансовых рынков".Ряд акций, в том числе Банка Санкт-Петербург, "Черкизова", "Займера", "В2В-РТС", Новабев, на этой неделе очистятся от дивидендов. В пятницу "Сбербанк" опубликует результаты по РСБУ за 9 месяцев 2026 года. В этот же день отчеты по РСБУ за январь-сентябрь раскроют "Русагро" и "Распадская".Рубль может немного просесть на фоне кратного увеличения объема покупок Минфином валюты по бюджетному правилу до начала ноября. Доллар может выйти за 85, юань – в направлении 12,8. Это может поддержать акции экспортеров, доминирующих в составе индекса Мосбиржи.Ожидаем, что основные события краткосрочно могут развиваться вокруг 2300 пунктов. При закреплении выше ближайшей целью станет область 2350-2360 пунктов. При спуске будем следить за ближней поддержкой у 2270 пунктов.На мировых рынках относительное затишье. Китайские биржи на длинных праздничных каникулах. В США внимательно изучают поступающую статистику и сигналы ФРС. В минувшую пятницу вышел слабый отчет по занятости за сентябрь. Инвесторы отреагировали позитивно – слабые данные укрепляют уверенность трейдеров в том, что регулятор сохранит текущую ставку на ближайшем заседании. В эту среду будут обнародованы протоколы FOMC.Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

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Александр Бахтин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Бахтин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg

россия, рынок, акции, мосбиржа, сша