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Российский рынок готовой еды может перейти к лицензированию производства - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок готовой еды может перейти к лицензированию производства
Российский рынок готовой еды может перейти к лицензированию производства - 05.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок готовой еды может перейти к лицензированию производства
Российский рынок в какой-то перспективе может прийти к лицензированию производства готовой еды, что исключит попадание на кухни небезопасной продукции, сообщила | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:35+0300
2026-10-05T14:38+0300
бизнес
россия
x5 retail group
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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Российский рынок в какой-то перспективе может прийти к лицензированию производства готовой еды, что исключит попадание на кухни небезопасной продукции, сообщила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская в ходе форума "Биопром". "Я думаю, что в итоге все производители готовой еды через какое-то количество времени, - не берусь сказать, через какое, - но я думаю, что мы придем к лицензированию производства готовой еды, что исключит попадание на наши кухни небезопасной продукции и существования недобросовестных поставщиков", - сказала она на сессии "Еда, которая выдержит все". По словам эксперта, сейчас рынок готовой еды фактически остается "серой зоной" с точки зрения регулирования: в действующем законодательстве отсутствует даже определение категории "готовая еда", а существующие нормы, включая принципы ХАССП (система, которая обеспечивает безопасность пищевой продукции, предотвращая риски загрязнения или порчи), не учитывают специфику новых технологий производства и упаковки. "Сейчас одна из основных задач, которая будет направлена как раз и на удовлетворение рынка, и на появление все более и более качественной и безопасной продукции на наших полках, является как раз регулирование такого нового продукта, как готовая еда", - заключила Крупская.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
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бизнес, россия, x5 retail group
Бизнес, РОССИЯ, X5 Retail Group
14:35 05.10.2026 (обновлено: 14:38 05.10.2026)
 
Российский рынок готовой еды может перейти к лицензированию производства

Крупская: российский рынок готовой еды может прийти к лицензированию производства

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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Российский рынок в какой-то перспективе может прийти к лицензированию производства готовой еды, что исключит попадание на кухни небезопасной продукции, сообщила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская в ходе форума "Биопром".
"Я думаю, что в итоге все производители готовой еды через какое-то количество времени, - не берусь сказать, через какое, - но я думаю, что мы придем к лицензированию производства готовой еды, что исключит попадание на наши кухни небезопасной продукции и существования недобросовестных поставщиков", - сказала она на сессии "Еда, которая выдержит все".
По словам эксперта, сейчас рынок готовой еды фактически остается "серой зоной" с точки зрения регулирования: в действующем законодательстве отсутствует даже определение категории "готовая еда", а существующие нормы, включая принципы ХАССП (система, которая обеспечивает безопасность пищевой продукции, предотвращая риски загрязнения или порчи), не учитывают специфику новых технологий производства и упаковки.
"Сейчас одна из основных задач, которая будет направлена как раз и на удовлетворение рынка, и на появление все более и более качественной и безопасной продукции на наших полках, является как раз регулирование такого нового продукта, как готовая еда", - заключила Крупская.
 
БизнесРОССИЯX5 Retail Group
 
 
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