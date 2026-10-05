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Российский рынок готовой еды может перейти к лицензированию производства

Российский рынок готовой еды может перейти к лицензированию производства - 05.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок готовой еды может перейти к лицензированию производства

Российский рынок в какой-то перспективе может прийти к лицензированию производства готовой еды, что исключит попадание на кухни небезопасной продукции, сообщила | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:35+0300

2026-10-05T14:35+0300

2026-10-05T14:38+0300

бизнес

россия

x5 retail group

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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Российский рынок в какой-то перспективе может прийти к лицензированию производства готовой еды, что исключит попадание на кухни небезопасной продукции, сообщила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская в ходе форума "Биопром". "Я думаю, что в итоге все производители готовой еды через какое-то количество времени, - не берусь сказать, через какое, - но я думаю, что мы придем к лицензированию производства готовой еды, что исключит попадание на наши кухни небезопасной продукции и существования недобросовестных поставщиков", - сказала она на сессии "Еда, которая выдержит все". По словам эксперта, сейчас рынок готовой еды фактически остается "серой зоной" с точки зрения регулирования: в действующем законодательстве отсутствует даже определение категории "готовая еда", а существующие нормы, включая принципы ХАССП (система, которая обеспечивает безопасность пищевой продукции, предотвращая риски загрязнения или порчи), не учитывают специфику новых технологий производства и упаковки. "Сейчас одна из основных задач, которая будет направлена как раз и на удовлетворение рынка, и на появление все более и более качественной и безопасной продукции на наших полках, является как раз регулирование такого нового продукта, как готовая еда", - заключила Крупская.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, x5 retail group