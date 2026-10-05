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"Дорога к 2350 открыта": аналитики о росте индекса - 05.10.2026, ПРАЙМ
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"Дорога к 2350 открыта": аналитики о росте индекса
"Дорога к 2350 открыта": аналитики о росте индекса - 05.10.2026, ПРАЙМ
"Дорога к 2350 открыта": аналитики о росте индекса
Российский рынок акций вырос за основную сессию почти на 2%, закрепившись выше уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T20:09+0300
2026-10-05T20:41+0300
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торги
сша
украина
александр бахтин
елена кожухова
мосбиржа
ртс
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос за основную сессию почти на 2%, закрепившись выше уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86% - до 2319,57 пункта, долларовый РТС - на 0,12%, до 860,36 пункта. Валютный индекс вырос меньше на фоне ощутимого ослабления рубля к доллару. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок на подъеме Российский рынок акций в основные торги уверенно рос, закрепляясь выше психологически значимого уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи и обновляя максимум с 24 сентября. "Индекс Мосбиржи смог выйти за круглую отметку 2300 пунктов и закрепился выше. Поддержку оказали отдельные новости геополитики и выраженная слабость рубля, связанная с анонсом резкого увеличения покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Сырьевой рынок в целом тоже благоприятствовал покупателям – дорожали металлы, цена на нефть с переменным успехом курсировала выше 100 долларов за баррель", - добавил он. В частности, подорожали бумаги "Позитива" (+5,3%), НЛМК (+4,8%), "Северстали" (+4,6%), ММК (+4,1%). Традиционно на фоне ослабления рубля выросли префы "Сургутнефтегаза" (+4,9%). Подешевели акции ЮГК (-0,04%), "Циана" (-0,3%), "Татнефти" (-0,4%). Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 1,3% - до 100,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% - до 102,2 пункта. Прогнозы Закрепление выше 2300 пунктов по индексу Мосбиржи открывает ему дорогу к 2350–2360 пунктам, считает Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал". "Однако для подтверждения более устойчивого движения вверх необходимо дальнейшее улучшение геополитического фона. При возвращении индекса ниже 2300 пунктов ближайшей поддержкой станет район 2270 пунктов", - говорит он. "С учетом сохраняющейся высокой волатильности разумной тактикой выглядит не наращивать риск одномоментно, а увеличивать долю акций по мере подтверждения движения выше сопротивлений, отдавая предпочтение наиболее ликвидным бумагам и экспортерам", - добавил эксперт. Инвесторы надеются на геополитические улучшения и, в частности, скорую трехстороннюю встречу представителей России, США и Украины, а также возможное смягчение санкционной риторики Штатов, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "У покупателей, однако, пока нет подтвержденных фактов, что удерживает индикаторы Мосбиржи и РТС ниже сентябрьских пиков 2382 пункта и 890 пунктов соответственно", - добавляет она.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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рынок, акции, торги, сша, украина, александр бахтин, елена кожухова, мосбиржа, ртс, минфин
Рынок, Акции, Торги, США, УКРАИНА, Александр Бахтин, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, Минфин
20:09 05.10.2026 (обновлено: 20:41 05.10.2026)
 
"Дорога к 2350 открыта": аналитики о росте индекса

Смирнов: рынок вырос на новостях геополитики и слабом рубле

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос за основную сессию почти на 2%, закрепившись выше уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86% - до 2319,57 пункта, долларовый РТС - на 0,12%, до 860,36 пункта.
Валютный индекс вырос меньше на фоне ощутимого ослабления рубля к доллару.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок на подъеме

Российский рынок акций в основные торги уверенно рос, закрепляясь выше психологически значимого уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи и обновляя максимум с 24 сентября.
"Индекс Мосбиржи смог выйти за круглую отметку 2300 пунктов и закрепился выше. Поддержку оказали отдельные новости геополитики и выраженная слабость рубля, связанная с анонсом резкого увеличения покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
"Сырьевой рынок в целом тоже благоприятствовал покупателям – дорожали металлы, цена на нефть с переменным успехом курсировала выше 100 долларов за баррель", - добавил он.
В частности, подорожали бумаги "Позитива" (+5,3%), НЛМК (+4,8%), "Северстали" (+4,6%), ММК (+4,1%). Традиционно на фоне ослабления рубля выросли префы "Сургутнефтегаза" (+4,9%).
Подешевели акции ЮГК (-0,04%), "Циана" (-0,3%), "Татнефти" (-0,4%).
Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 1,3% - до 100,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% - до 102,2 пункта.

Прогнозы

Закрепление выше 2300 пунктов по индексу Мосбиржи открывает ему дорогу к 2350–2360 пунктам, считает Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал".
"Однако для подтверждения более устойчивого движения вверх необходимо дальнейшее улучшение геополитического фона. При возвращении индекса ниже 2300 пунктов ближайшей поддержкой станет район 2270 пунктов", - говорит он.
"С учетом сохраняющейся высокой волатильности разумной тактикой выглядит не наращивать риск одномоментно, а увеличивать долю акций по мере подтверждения движения выше сопротивлений, отдавая предпочтение наиболее ликвидным бумагам и экспортерам", - добавил эксперт.
Инвесторы надеются на геополитические улучшения и, в частности, скорую трехстороннюю встречу представителей России, США и Украины, а также возможное смягчение санкционной риторики Штатов, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"У покупателей, однако, пока нет подтвержденных фактов, что удерживает индикаторы Мосбиржи и РТС ниже сентябрьских пиков 2382 пункта и 890 пунктов соответственно", - добавляет она.
 
РынокАкцииТоргиСШАУКРАИНААлександр БахтинЕлена КожуховаМосбиржаРТСМинфин
 
 
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