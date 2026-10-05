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РЖД изменят график южных поездов из-за строительных работ

РЖД изменят график южных поездов из-за строительных работ - 05.10.2026, ПРАЙМ

РЖД изменят график южных поездов из-за строительных работ

РЖД 17-19 ноября скорректируют расписание южных поездов из-за строительных работ, в частности 20 рейсов пойдут измененным маршрутом, а 47 рейсов будут отменены, | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T16:34+0300

2026-10-05T16:34+0300

2026-10-05T16:38+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. РЖД 17-19 ноября скорректируют расписание южных поездов из-за строительных работ, в частности 20 рейсов пойдут измененным маршрутом, а 47 рейсов будут отменены, сообщила компания. "Для производства масштабных строительных работ, направленных на повышение безопасности и надежности инфраструктуры, в период с 15.00 17 ноября до 15.00 19 ноября будет прекращено движение всех поездов на участке Лазаревская – Сочи", - говорится в сообщении. "Понимая, как важно сохранить возможность поездки к Черноморскому побережью, РЖД разработали вариантный график, согласно которому в эти двое суток те, кому необходимо срочно отправиться в путь, смогут воспользоваться поездами дальнего следования с сокращенным или измененным маршрутом следования", - добавляют РЖД. В частности, поезда №№83/84, 102/101, 103/104 Москва – Адлер будут прибывать и отправляться со станции Туапсе, поезда №35/36 Санкт-Петербург – Адлер и №807/808 Ростов – Аэропорт Сочи – со станции Лазаревская, 20 рейсов поезда дальнего следования выполнят по измененным маршрутам до Анапы, Кисловодска и Краснодара вместо станций Адлер, Сириус и Сухум. "47 рейсов – полностью отменены", - указано в сообщении. Билеты на поезда дальнего следования продаются с учетом внесенных изменений в расписание движения поездов. В пригородном сообщении часть поездов также курсировать не будет. При этом шесть пар поездов Туапсе – Сириус/Аэропорт будут следовать до станции Лазаревская. Расписание пригородных поездов Сочи – Сириус, Аэропорт Сочи, Роза Хутор останется без изменений. В ходе ремонта на участке Туапсе – Адлер 17-19 ноября планируется: замена стрелочных переводов на участке Лазаревская – Сочи, ремонт трубы водоотвода на однопутном перегоне Чемитоквадже – Якорная Щель, на ряде перегонов – сплошная замена рельсов и капитальный ремонт пути, переустройство земляного полотна с понижением и смещением оси пути и другие работы. Актуальная информация о всех изменениях в расписании движения пассажирских поездов – на сайте компании, в приложении "РЖД Пассажирам" и по телефону 8-800-775-00-00.

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