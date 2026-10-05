https://1prime.ru/20261005/sahalin-873930940.html

Сахалин направил в 2025 году продукцию несырьевого сектора в 22 страны

Сахалин направил в 2025 году продукцию несырьевого сектора в 22 страны - 05.10.2026, ПРАЙМ

Сахалин направил в 2025 году продукцию несырьевого сектора в 22 страны

Сахалин направил в 2025 году на экспорт местную продукцию несырьевого сектора в 22 страны, сообщает пресс-служба правительства области. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T04:11+0300

2026-10-05T04:11+0300

2026-10-05T04:11+0300

бизнес

промышленность

сахалин

казахстан

азербайджан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873930940.jpg?1791162680

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Сахалин направил в 2025 году на экспорт местную продукцию несырьевого сектора в 22 страны, сообщает пресс-служба правительства области. Такая статистика, как указано, прозвучала на заседании совета по инвестиционной деятельности, которую провел губернатор Валерий Лимаренко. Он подчеркнул, что власти региона стремятся к тому, чтобы сахалинская продукция стала конкурентной и узнаваемой, в том числе за рубежом. "По итогам 2025 года сахалинские товары были направлены в 22 страны. В этом году предприниматели региона впервые заключили экспортные контракты с представителями Казахстана, Азербайджана, Египта, Монголии и Филиппин", - говорится в сообщении. Пресс-служба правительства региона уточняет, что местные компании в 2026 году будут экспортировать в Азербайджан, Египет, Монголию и Филиппины рыбную продукцию, а в Казахстан уже отправлена первая партия лечебной грязи из озера Изменчивого на юге Сахалина. Кроме того, компания "Сако" ведет переговоры с партнером из ОАЭ о поставке в Дубаи кондитерских изделий на основе агар-агара. "Сахалинские бизнесмены также получают возможность реализовывать свои товары за рубежом под брендом "Сделано в России". Так, рыбопромышленная компания "Кардинал" разместила в национальном павильоне в Гонконге БАДы из тюленьего жира", - отмечается в сообщении.

сахалин

казахстан

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, сахалин, казахстан, азербайджан