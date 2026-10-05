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Сахалин направил в 2025 году продукцию несырьевого сектора в 22 страны - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Сахалин направил в 2025 году продукцию несырьевого сектора в 22 страны
Сахалин направил в 2025 году продукцию несырьевого сектора в 22 страны - 05.10.2026, ПРАЙМ
Сахалин направил в 2025 году продукцию несырьевого сектора в 22 страны
Сахалин направил в 2025 году на экспорт местную продукцию несырьевого сектора в 22 страны, сообщает пресс-служба правительства области. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T04:11+0300
2026-10-05T04:11+0300
бизнес
промышленность
сахалин
казахстан
азербайджан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Сахалин направил в 2025 году на экспорт местную продукцию несырьевого сектора в 22 страны, сообщает пресс-служба правительства области. Такая статистика, как указано, прозвучала на заседании совета по инвестиционной деятельности, которую провел губернатор Валерий Лимаренко. Он подчеркнул, что власти региона стремятся к тому, чтобы сахалинская продукция стала конкурентной и узнаваемой, в том числе за рубежом. "По итогам 2025 года сахалинские товары были направлены в 22 страны. В этом году предприниматели региона впервые заключили экспортные контракты с представителями Казахстана, Азербайджана, Египта, Монголии и Филиппин", - говорится в сообщении. Пресс-служба правительства региона уточняет, что местные компании в 2026 году будут экспортировать в Азербайджан, Египет, Монголию и Филиппины рыбную продукцию, а в Казахстан уже отправлена первая партия лечебной грязи из озера Изменчивого на юге Сахалина. Кроме того, компания "Сако" ведет переговоры с партнером из ОАЭ о поставке в Дубаи кондитерских изделий на основе агар-агара. "Сахалинские бизнесмены также получают возможность реализовывать свои товары за рубежом под брендом "Сделано в России". Так, рыбопромышленная компания "Кардинал" разместила в национальном павильоне в Гонконге БАДы из тюленьего жира", - отмечается в сообщении.
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бизнес, промышленность, сахалин, казахстан, азербайджан
Бизнес, Промышленность, Сахалин, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН
04:11 05.10.2026
 
Сахалин направил в 2025 году продукцию несырьевого сектора в 22 страны

Сахалин направил в 2025 году продукцию несырьевого сектора в 22 страны

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Сахалин направил в 2025 году на экспорт местную продукцию несырьевого сектора в 22 страны, сообщает пресс-служба правительства области.
Такая статистика, как указано, прозвучала на заседании совета по инвестиционной деятельности, которую провел губернатор Валерий Лимаренко. Он подчеркнул, что власти региона стремятся к тому, чтобы сахалинская продукция стала конкурентной и узнаваемой, в том числе за рубежом.
"По итогам 2025 года сахалинские товары были направлены в 22 страны. В этом году предприниматели региона впервые заключили экспортные контракты с представителями Казахстана, Азербайджана, Египта, Монголии и Филиппин", - говорится в сообщении.
Пресс-служба правительства региона уточняет, что местные компании в 2026 году будут экспортировать в Азербайджан, Египет, Монголию и Филиппины рыбную продукцию, а в Казахстан уже отправлена первая партия лечебной грязи из озера Изменчивого на юге Сахалина. Кроме того, компания "Сако" ведет переговоры с партнером из ОАЭ о поставке в Дубаи кондитерских изделий на основе агар-агара.
"Сахалинские бизнесмены также получают возможность реализовывать свои товары за рубежом под брендом "Сделано в России". Так, рыбопромышленная компания "Кардинал" разместила в национальном павильоне в Гонконге БАДы из тюленьего жира", - отмечается в сообщении.
 
БизнесПромышленностьСахалинКАЗАХСТАНАЗЕРБАЙДЖАН
 
 
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