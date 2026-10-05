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Во Франции украли экземпляр Откровения Иоанна Богослова с обложкой Дали - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Во Франции украли экземпляр Откровения Иоанна Богослова с обложкой Дали
Во Франции украли экземпляр Откровения Иоанна Богослова с обложкой Дали - 05.10.2026, ПРАЙМ
Во Франции украли экземпляр Откровения Иоанна Богослова с обложкой Дали
Во Франции из музея похитили экземпляр Откровения Иоанна Богослова, обложку для которого создал художник Сальвадор Дали. Об этом сообщает портал Actu со ссылкой | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T21:49+0300
2026-10-05T21:49+0300
общество
франция
кража
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Во Франции из музея похитили экземпляр Откровения Иоанна Богослова, обложку для которого создал художник Сальвадор Дали. Об этом сообщает портал Actu со ссылкой на местную прокуратуру.По данным издания, ценное произведение искусства исчезло из центра современного искусства в Иссуаре. Речь идет об издании, над которым в разное время работали многие писатели и художники, а Дали оформил его обложку.Книга была выпущена в 1959 году. Портал отмечает, что она считается самой тяжелой и дорогостоящей в мире: ее вес достигает 210 килограммов, причем 150 из них приходятся на бронзовую обложку, инкрустированную драгоценными камнями.
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40
192
40
общество , франция, кража
Общество , ФРАНЦИЯ, кража
21:49 05.10.2026
 
Во Франции украли экземпляр Откровения Иоанна Богослова с обложкой Дали

Во Франции из музея украли экземпляр Откровения Иоанна Богослова 1959 г. с обложкой Дали

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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Во Франции из музея похитили экземпляр Откровения Иоанна Богослова, обложку для которого создал художник Сальвадор Дали. Об этом сообщает портал Actu со ссылкой на местную прокуратуру.
По данным издания, ценное произведение искусства исчезло из центра современного искусства в Иссуаре. Речь идет об издании, над которым в разное время работали многие писатели и художники, а Дали оформил его обложку.
Книга была выпущена в 1959 году. Портал отмечает, что она считается самой тяжелой и дорогостоящей в мире: ее вес достигает 210 килограммов, причем 150 из них приходятся на бронзовую обложку, инкрустированную драгоценными камнями.
 
ОбществоФРАНЦИЯкража
 
 
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