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Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария
Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария - 05.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария
Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария, сообщила пресс-служба банка. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:30+0300
2026-10-05T15:30+0300
финансы
банки
сбербанк
банк россии
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария, сообщила пресс-служба банка. "Сегодня Сбербанк подал в Банк России заявление на статус цифрового депозитария. Статус позволит банку оказывать услуги по организации оборота цифровой валюты в интерфейсах, которыми клиенты уже пользуются", – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что статус цифрового депозитария дает право вести учет цифровых валют и цифровых прав, обеспечивать их переход и предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых такие активы учитываются. "Заявление на статус цифрового депозитария подано на этапе, когда рынок только формируется. Для клиентов это означает, что операции с цифровой валютой перейдут в привычные банковские интерфейсы — с идентификацией клиента, контролем операций и отчетностью", – добавили в банке. На старте речь идет о криптовалютах биткоин, эфириум и стейблкойне, привязанном к доллару, USDT, объясняет банк. Запуск первых продуктов запланирован на 1 декабря, технически банк готов к запуску, но дату старта определит готовность нормативной базы и факт получения статуса, после чего Сбербанк проведет тестовые сделки для ограниченного круга клиентов.
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192
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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финансы, банки, сбербанк, банк россии
Финансы, Банки, Сбербанк, Банк России
15:30 05.10.2026
 
Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария

Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария, сообщила пресс-служба банка.
"Сегодня Сбербанк подал в Банк России заявление на статус цифрового депозитария. Статус позволит банку оказывать услуги по организации оборота цифровой валюты в интерфейсах, которыми клиенты уже пользуются", – говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что статус цифрового депозитария дает право вести учет цифровых валют и цифровых прав, обеспечивать их переход и предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых такие активы учитываются.
"Заявление на статус цифрового депозитария подано на этапе, когда рынок только формируется. Для клиентов это означает, что операции с цифровой валютой перейдут в привычные банковские интерфейсы — с идентификацией клиента, контролем операций и отчетностью", – добавили в банке.
На старте речь идет о криптовалютах биткоин, эфириум и стейблкойне, привязанном к доллару, USDT, объясняет банк.
Запуск первых продуктов запланирован на 1 декабря, технически банк готов к запуску, но дату старта определит готовность нормативной базы и факт получения статуса, после чего Сбербанк проведет тестовые сделки для ограниченного круга клиентов.
 
ФинансыБанкиСбербанкБанк России
 
 
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