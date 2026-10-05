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Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария

Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария - 05.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария

Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария, сообщила пресс-служба банка. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:30+0300

2026-10-05T15:30+0300

2026-10-05T15:30+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария, сообщила пресс-служба банка. "Сегодня Сбербанк подал в Банк России заявление на статус цифрового депозитария. Статус позволит банку оказывать услуги по организации оборота цифровой валюты в интерфейсах, которыми клиенты уже пользуются", – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что статус цифрового депозитария дает право вести учет цифровых валют и цифровых прав, обеспечивать их переход и предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых такие активы учитываются. "Заявление на статус цифрового депозитария подано на этапе, когда рынок только формируется. Для клиентов это означает, что операции с цифровой валютой перейдут в привычные банковские интерфейсы — с идентификацией клиента, контролем операций и отчетностью", – добавили в банке. На старте речь идет о криптовалютах биткоин, эфириум и стейблкойне, привязанном к доллару, USDT, объясняет банк. Запуск первых продуктов запланирован на 1 декабря, технически банк готов к запуску, но дату старта определит готовность нормативной базы и факт получения статуса, после чего Сбербанк проведет тестовые сделки для ограниченного круга клиентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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