https://1prime.ru/20261005/shohin-873962267.html

Шохин заявил, что сохранит пост главы союза промышленников

Шохин заявил, что сохранит пост главы союза промышленников - 05.10.2026, ПРАЙМ

Шохин заявил, что сохранит пост главы союза промышленников

Александр Шохин, который стал уполномоченным по защите прав предпринимателей, заявил, что сохранит пост главы Российского союза промышленников и... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T19:51+0300

2026-10-05T19:51+0300

2026-10-05T20:35+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Александр Шохин, который стал уполномоченным по защите прав предпринимателей, заявил, что сохранит пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей, который он занимает с 2025 года. Президент России Владимир Путин в понедельник своим указом назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. "Остаюсь ли я президентом РСПП? На самом деле, когда в мае месяце возникла эта тема, после моего визита к президенту Путину, мы обсуждали в РСПП сложившуюся ситуацию. И решение бюро РСПП было такое, что мне, как президенту РСПП, было бы правильно занять эту должность (бизнес-омбудсмена – ред.), они приветствуют это назначение и считают, что соединение двух позиций – президента РСПП и уполномоченного позволят лучше защищать интересы бизнеса", - сказал Шохин, отвечая на вопрос РИА Новости. По его словам, в соответствии с указом, должность уполномоченного опирается на закон, который гласит, что уполномоченный не занимает никаких государственных должностей. "В этой связи, конечно, было бы лучше, если бы было написано, в указе назначить президента РСПП уполномоченным по защите прав предпринимателей, но это тоже было бы неправильно, потому что на месте уполномоченного мог быть любой человек, не занимающий государственной должности, не являющийся сенатором, депутатом, министром и так далее", - сообщил глава РСПП на брифинге. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат и станет общественной должностью. Тогда же он сообщил о назначении президента РСПП Александра Шохина новым уполномоченным по правам предпринимателей. Должность бизнес-омбудсмена с 2012 по 2022 год занимал Борис Титов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дмитрий песков, александр шохин, борис титов, рспп