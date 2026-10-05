Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шохин заявил, что сохранит пост главы союза промышленников - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/shohin-873962267.html
Шохин заявил, что сохранит пост главы союза промышленников
Шохин заявил, что сохранит пост главы союза промышленников - 05.10.2026, ПРАЙМ
Шохин заявил, что сохранит пост главы союза промышленников
Александр Шохин, который стал уполномоченным по защите прав предпринимателей, заявил, что сохранит пост главы Российского союза промышленников и... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T19:51+0300
2026-10-05T20:35+0300
бизнес
россия
дмитрий песков
александр шохин
борис титов
рспп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873962267.jpg?1791221715
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Александр Шохин, который стал уполномоченным по защите прав предпринимателей, заявил, что сохранит пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей, который он занимает с 2025 года. Президент России Владимир Путин в понедельник своим указом назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. "Остаюсь ли я президентом РСПП? На самом деле, когда в мае месяце возникла эта тема, после моего визита к президенту Путину, мы обсуждали в РСПП сложившуюся ситуацию. И решение бюро РСПП было такое, что мне, как президенту РСПП, было бы правильно занять эту должность (бизнес-омбудсмена – ред.), они приветствуют это назначение и считают, что соединение двух позиций – президента РСПП и уполномоченного позволят лучше защищать интересы бизнеса", - сказал Шохин, отвечая на вопрос РИА Новости. По его словам, в соответствии с указом, должность уполномоченного опирается на закон, который гласит, что уполномоченный не занимает никаких государственных должностей. "В этой связи, конечно, было бы лучше, если бы было написано, в указе назначить президента РСПП уполномоченным по защите прав предпринимателей, но это тоже было бы неправильно, потому что на месте уполномоченного мог быть любой человек, не занимающий государственной должности, не являющийся сенатором, депутатом, министром и так далее", - сообщил глава РСПП на брифинге. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат и станет общественной должностью. Тогда же он сообщил о назначении президента РСПП Александра Шохина новым уполномоченным по правам предпринимателей. Должность бизнес-омбудсмена с 2012 по 2022 год занимал Борис Титов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дмитрий песков, александр шохин, борис титов, рспп
Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Александр Шохин, Борис Титов, РСПП
19:51 05.10.2026 (обновлено: 20:35 05.10.2026)
 
Шохин заявил, что сохранит пост главы союза промышленников

Шохин заявил, что сохранит пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Александр Шохин, который стал уполномоченным по защите прав предпринимателей, заявил, что сохранит пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей, который он занимает с 2025 года.
Президент России Владимир Путин в понедельник своим указом назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей.
"Остаюсь ли я президентом РСПП? На самом деле, когда в мае месяце возникла эта тема, после моего визита к президенту Путину, мы обсуждали в РСПП сложившуюся ситуацию. И решение бюро РСПП было такое, что мне, как президенту РСПП, было бы правильно занять эту должность (бизнес-омбудсмена – ред.), они приветствуют это назначение и считают, что соединение двух позиций – президента РСПП и уполномоченного позволят лучше защищать интересы бизнеса", - сказал Шохин, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, в соответствии с указом, должность уполномоченного опирается на закон, который гласит, что уполномоченный не занимает никаких государственных должностей.
"В этой связи, конечно, было бы лучше, если бы было написано, в указе назначить президента РСПП уполномоченным по защите прав предпринимателей, но это тоже было бы неправильно, потому что на месте уполномоченного мог быть любой человек, не занимающий государственной должности, не являющийся сенатором, депутатом, министром и так далее", - сообщил глава РСПП на брифинге.
В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат и станет общественной должностью. Тогда же он сообщил о назначении президента РСПП Александра Шохина новым уполномоченным по правам предпринимателей. Должность бизнес-омбудсмена с 2012 по 2022 год занимал Борис Титов.
 
БизнесРОССИЯДмитрий ПесковАлександр ШохинБорис ТитовРСПП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала