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Шохин рассказал о первых задачах нового бизнес-омбудсмена России

Шохин рассказал о первых задачах нового бизнес-омбудсмена России - 05.10.2026, ПРАЙМ

Шохин рассказал о первых задачах нового бизнес-омбудсмена России

Одной из первых задач нового бизнес-омбудсмена России станет взаимодействие с регионами, в том числе в вопросе согласования с губернаторами региональных... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T20:06+0300

2026-10-05T20:06+0300

2026-10-05T20:06+0300

бизнес

россия

александр шохин

владимир путин

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рспп

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Одной из первых задач нового бизнес-омбудсмена России станет взаимодействие с регионами, в том числе в вопросе согласования с губернаторами региональных уполномоченных, сообщил журналистам бизнес-обмудсмен, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Ранее в понедельник президент России Владимир Путин назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Другим указом главы государства финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бизнес-омбудсмена возложено на автономную некоммерческую организацию "Платформа для работы с обращениями предпринимателей". В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат и станет общественной должностью. Тогда же он сообщил о назначении президента РСПП новым уполномоченным по правам предпринимателей. Должность бизнес-омбудсмена с 2012 по 2022 год занимал Борис Титов. Говоря о первых задачах на новой должности, Шохин отметил, что одной из ключевых является взаимодействие федерального уполномоченного с региональными. "И сейчас мы быстро, буквально с колес, даже не дожидаясь решения организационных и финансовых вопросов, начнем согласовывать с губернаторами назначения уполномоченных в тех случаях, когда они подвисли в воздухе", - добавил бизнес-омбудсмен. Шохин объяснил, что региональные уполномоченные не могут быть назначены без согласования с федеральным уполномоченным. "И таких кейсов, как говорится, достаточно, ну если не много, то какое-то количество есть. Это первая задача", - подчеркнул Шохин. Он добавил, что региональные законы об уполномоченных исходили из предыдущей конструкции закона об уполномоченном, то есть уполномоченный в регионах по-прежнему является госслужащим, занимает государственную должность. "Когда обновлялся закон в июне месяце, мы договорились и с депутатами, и с администрацией президента, и с главами субъектов, что мы не будем менять эту конструкцию. И уполномоченные в регионах будут действовать по нынешним законам и будут занимать государственную должность", - сказал Шохин. По его словам, такая конфигурация позволит уполномоченным выступать с законодательными инициативами в субъектах, а также приостанавливать на полгода акты муниципальных органов, которые ущемляют интересы предпринимателей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, александр шохин, владимир путин, дмитрий песков, рспп